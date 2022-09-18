"Найрозумніші росіяни вже здаються": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують витісняти окупантів з нашої країни

Багато російських солдатів уже зрозуміли, що воювати далі проти України вони не мають шансів і почали здаватися.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський, ситуація на фронті за останню добу особливо не змінилася, але українські захисники продовжують повільно витісняти загарбників з української землі.

"Багато російських солдатів уже усвідомили, що вони не мають жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші російські військові здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання всіх прав згідно з конвенціями", — сказав він.

Крім того, він додав, що ЗСУ посилять удари по позиціях окупантів, щоб вони всі це зрозуміли та припинили опір.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 вересня стало відомо, що українські захисники повністю звільнили Куп’янськ у Харківській області та продовжують тиснути на росіян у Донецькій та Херсонській областях.

Водночас військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов висловив думку, що новий етап активного контрнаступу може статися вже до кінця вересня.