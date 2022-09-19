Всадив ніж у серце ...через необережність: чоловік намагався переконати суд, що "випадково" вбив дружину

Суд звернув увагу на низку обставин, які вказували, що вбита оборонялася, не нападала

У Хмельницькій області, де нещодавно сталася смертельна ДТП з трактором, апеляційний суд розглядав досить незвичайну справу: місцевий житель намагався переконати суддів, що всадив ніж у серце цивільній дружині з необережності.

Про це йдеться у повідомленні судової інстанції у соціальній мережі.

Сам інцидент трапився ще 1 червня 2021 року: тоді під час сварки зі своєю співмешканкою чоловік завдав їй кількох ножових поранень, одне з яких – у серце. Жінка померла дома від крововтрати.

Незабаром місцевий суд засудив чоловіка за умисне вбивство до 10 років ув’язнення.

Але захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу на вирок, заявивши, що суд першої інстанції не взяв до уваги показання його підзахисного, який стверджує, що йому не було сенсу вбивати жінку, а смертельну рану їй він завдав з необережності.

На думку адвоката, це свідчить про упередженість суду та є підставою змінити вирок та перекваліфікувати дії на вбивство з необережності та звільнити чоловіка від відбування покарання з випробуванням.

За версією обвинуваченого, смерть співмешканки була випадковою. Він розповів суду, що того дня вони святкували її день народження і коли гості розійшлися, посварилися. У відповідь на образливе висловлювання про сина жінка вдарила його в обличчя, а потім почала розмахувати перед ним кухонним ножем. Він схопив її за цю руку та вивернув на рівень грудей. Відступаючи, вона впала на живіт і більше ознак життя не подавала.

У свою чергу, суддівська колегія Хмельницького апеляційного суду серед іншого звернула увагу на висновки судово-медичних експертів, які свідчать, що між чоловіком та його співмешканкою була тривала боротьба, в ході якої він завдав їй кілька ударів ножем, і один із них досяг мети. ставши причиною смерті жінки.

На це, зокрема, вказували ножові поранення у вбитої на руках, а також низка інших обставин, які свідчили про те, що жінка боронилася, а не нападала.

"Все це повністю виключає вбивство під час самозахисту або через необережність, дії обвинуваченого "носили свідомий, навмисний, цілеспрямований характер", – констатували в апеляційному суді.

Тому Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції про умисне вбивство, відхиливши апеляційну скаргу його захисника.

Нагадаємо, раніше дещо схожий інцидент стався на Одещині, де чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати.