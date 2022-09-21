Global Teacher Prize Ukraine продовжує збір історій про героїв освітнього фронту

Кожна історія — це символічна подяка всьому вчительству за їхній внесок

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine, яка з 2017 року відзначає вчителів-змінотворців, цьогоріч збирає історії про героїв освітнього фронту, щоб розповісти про них на всю Україну й світ. Деякі з цих історій українці побачать 2 жовтня, в День вчителя, в ефірі національного телемарафону.

Замість визначення фіналістів та переможців, організатори премії, громадська спілка "Освіторія", покаже мужній та хоробрий портрет вчительства, який втілюється реальними героями, а саме:

вчителями, які вступили до лав ЗСУ і зараз воюють на фронті.

освітянами, які стали волонтерами під час війни.

педагогами, які навчають дітей у складних умовах — у бомбосховищах, під гул сирен.

вчителями, які чинять опір на окупованій території.

змінотворцями, які попри все знаходять нові способи викладання і розвивають освіту в Україні.

"Кожен герой, про якого ми розкажемо 2 жовтня — це символ вчительства воєнного часу. Цьогоріч у нас не буде переможця, оскільки кожен вчитель вже у певному сенсі переможець для нас. Ми почали збір історій ще влітку, тому що бачили мужність педагогів і хотіли про це розповідати світові. Їхні історії вже лунають в інформаційному просторі, але хоробрість та гідність педагогів не мають кінцевого терміну. Вони продовжують вражати, особливо зараз, коли розпочався новий навчальний рік. Тому ми вирішили продовжити збір історій, щоб якомога більше дізнатися про сучасних героїв освітнього фронту", — говорить голова громадської спілки "Освіторія" Зоя Литвин.

Кожна історія — це символічна подяка всьому вчительству за їхній внесок. Зараз ці історії вже публікуються на сторінці премії у Facebook та Instagram, їх транслюють на телебачення та радіо. Щоб закарбувати в пам'яті ці історії, "Освіторія" працює над збірником "100 героїв освітнього фронту", який вийде двома мовами — українською та англійською. Відправити історію про свого героя може кожен охочий на сайті Global Teacher Prize Ukraine до 30 листопада включно.

Інформаційна довідка про Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize Ukraine — престижна національна премія, яка відзначає вчителів-агентів освітніх змін. Це частина світової однойменної премії, яка заснована філантропом і мільярдером Санні Варкі о 2014 році. Global Teacher Prize — перша і єдина премія такого масштабу у сфері освіти. Щорічно глобальна премія у розмірі 1 мільйона доларів надається видатному вчителю за його досягнення та внесок у розвиток професії.

В Україні національну премію Global Teacher Prize Ukraine засновано о 2017 році ГС "Освіторією". Цьогоріч премія відзначатиме героїв освітнього фронту, які виборюють майбутнє для українських дітей.