Global Teacher Prize Ukraine продолжает сбор историй о героях образовательного фронта

Каждая история – это символическая благодарность всему учительству за их вклад

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, которая с 2017 года отмечает учителей-творцов перемен, собирает истории о героях образовательного фронта, чтобы рассказать о них на всю Украину и мир. Некоторые из этих историй украинцы увидят 2 октября в День учителя в эфире национального телемарафона.

Вместо определения финалистов и победителей, организаторы премии, общественный союз "Освіторія", покажет мужественный и храбрый портрет учительства, воплощаемый реальными героями, а именно:

учителями, которые вступили в ряды ВСУ и сейчас воюют на фронте.

педагогами, ставшими волонтерами во время войны.

педагогами, обучающими детей в сложных условиях — в бомбоубежищах, под гул сирен.

учителями, сопротивляющимися на оккупированной территории.

творцами перемен, которые, несмотря ни на что, находят новые способы преподавания и развивают образование в Украине.

"Каждый герой, о котором мы расскажем 2 октября — это символ учительства военного времени. В этом году у нас не будет победителя, поскольку каждый учитель уже в определенном смысле победитель для нас. Мы начали сбор историй еще летом, потому что видели мужество педагогов и хотели об этом рассказать миру. Их истории уже звучат в информационном пространстве, но храбрость и достоинство педагогов не имеют окончательного срока. Они продолжают удивлять, особенно сейчас, когда начался новый учебный год. Поэтому мы решили продолжить сбор историй, чтобы как можно больше узнать о современных героях образовательного фронта", — говорит председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.

Каждая история – это символическая благодарность всему учительству за их вклад. Сейчас эти истории уже публикуются на странице премии Facebook и Instagram, их транслируют на телевидении и радио. Чтобы запечатлеть в памяти эти истории, "Освіторія" работает над сборником "100 героев образовательного фронта", который выйдет на двух языках — украинском и английском. Отправить историю о своем герое может каждый желающий на сайте Global Teacher Prize Ukraine до 30 ноября включительно.

Информационная справка о Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize Ukraine — престижная национальная премия, отмечающая учителей-агентов образовательных изменений. Это часть мировой одноименной премии, основанной филантропом и миллиардером Санни Варки в 2014 году. Global Teacher Prize – первая и единственная премия такого масштаба в сфере образования. Ежегодно глобальная премия в размере 1 миллиона долларов предоставляется выдающемуся учителю за его достижение и вклад в развитие профессии.

В Украине национальная премия Global Teacher Prize Ukraine основана в 2017 году ГС "Освиторией". В этом году премия будет отмечать героев образовательного фронта, борющихся за будущее для украинских детей.