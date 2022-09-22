Багатомільйонний "Зоопарк-1М": чим важлива трофейна техніка росіян для ЗСУ

Українці швидко обернуть дію радарного комплексу проти окупантів

Наші захисники під час контрнаступу на Харківщині примудрилися затрофеїти безліч дорогої військової техніки росіян, яку окупанти залишали, намагаючись врятуватися втечею. Однією з найдорожчих знахідок ЗСУ є система радіолокацій "Зоопарк-1М", яка допомагала ворогові відстежувати позиції українських бійців. Попри складність шифрування російського комплексу, українці не сумніваються, що зможуть зламати код та обернути дію машини проти ворога.

Більше деталей стало відомо з інтерв’ю фахівця з озброєння Олега Каткова виданню OBOZREVATEL. За його словами, подібний комплекс коштував росіянам кілька десятків мільйонів доларів, а українським військовим дістався безкоштовно. І справжню цінність такого ресурсу ще треба дізнатися.

Насамперед, "Зоопарк" є частиною ударного розвідувального фронту. Катков пояснює: така техніка допомагає розвідувати позиції артилерії супротивника. Відбувається це так — РЛС вмикають, коли починається артобстріл, система вираховує траєкторію польоту снарядів, після чого локалізує можливе місце вильоту.

"Чому було важливо його захопити? По-перше, ми дізнаємося про його точні характеристики, тобто не ті паперові характеристики, які вони там друкують у буклетах, адже між ними і реальністю різниця величезна, — каже Олег Катков. — По-друге, ми збираємо так звану сигнатуру радара".

Це допоможе ЗСУ розуміти, як виявити інші одиниці "Зоопарку", щоб розуміти, які його можливості та як йому можна протистояти.

РЛС "Зоопарк-1М"

Ще величезний плюс отриманого трофея в тому, що зазвичай подібну техніку інтегрують в автоматизовану систему управління військами. Якщо у захопленому "Зоопарку" залишився спеціальний пульт управління, це допоможе ЗСУ проникнути в систему обміну бойовою інформацією між росіянами. Насамперед, йдеться про систему "Созвездие", в яку росія вклала близько 40 млрд рублів.

Не обходиться тут без труднощів. Частково "Зоопарк" можна порівняти із захопленням шифрувальної машини "Енігма" за часів Другої світової війни. Звичайно ж, російська РЛС набагато простіша, але й над її зломом доведеться покорпіти.

"Вони теж не дебіли, вони розуміють, що захоплена командно-штабна машина, втрачено термінал, значить намагатимуться перейти на інші системи шифрування, — пояснює Катков. — Треба ще якось влізти в цю мережу інформації, перехоплювати сигнали, знати, як це робити".

Однак якщо це вийде, то ЗСУ зможуть дізнаватися, що відбувається на позиціях російських окупантів у системі реального часу та отримувати важливі розвіддані.

Нагадаємо, що комплекси радіолокаційної боротьби є і на озброєнні України. Крім покращеної версії "Зоопарку" вітчизняного виробництва, наші бійці також користуються німецькою "Коброю", яка нещодавно була презентована Києву.