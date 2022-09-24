Потепління йде: яким буде в Україні залишок вересня

Останні дні вересня будуть відносно теплими

До кінця вересня залишилося зовсім небагато, але погода ще встигне засмутити українців дощами та порадувати несподіваним потеплінням у низці областей.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, протягом останніх днів вересня у західних областях трохи похолодає, а у східних і південних навпаки потеплішає.

Так у неділю, 25 вересня, на синоптики очікують суху погоду з температурою в районі +15…+18 градусів практично по всій території країни.

Проте вже на початку робочого тижня дощі знову накриють практично всю Україну, проте при цьому у східних та південних областях значно потеплішає, місцями до +25 градусів.

У середу на синоптики очікують продовження дощів на лівобережній Україні, а також похолодання в західних областях до +11…+14 градусів.

До кінця робочого тижня жителі східних та південних областей отримають перепочинок від опадів, а от решті пощастить менше.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків, початок жовтня в Україні видасться відносно теплим, проте вже наприкінці місяця місцями можна буде побачити і перші морози.