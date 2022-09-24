Потепление идет: каким будет в Украине остаток сентября

Последние дни сентября будут относительно теплыми

До конца сентября осталось совсем немного, но погода еще успеет расстроить украинцев дождями и порадовать неожиданным потеплением в ряде областей.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в течение оставшихся дней сентября в западных областях немного похолодает, а в восточных и южных наоборот потеплеет.

Так в воскресенье, 25 сентября, синоптики ожидают сухую погоду с температурой в районе +15…+18 градусов практически по всей территории страны.

Однако уже в начале рабочей недели дожди вновь накроют практически всю Украину и однако при этом в восточных и южных областях значительно потеплеет, местами до +25 градусов.

В среду синоптики ожидают продолжения дождей на левобережной Украине, а также похолодания в западных областях до +11…+14 градусов.

К концу рабочей недели жители восточных и южных областей получат передышку от осадков, а вот остальным повезет меньше.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, начало октября в Украине выдастся относительно теплым, однако уже в конце месяца местами можно будет увидеть и первые морозы.