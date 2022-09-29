В Україні спалахнув скандал навколо журналістки одіозного видання: чим усе закінчилося

Світова преса помітила українських журналістів, проте не перевірила усі нюанси

В Україні вибухнув гучний медійний скандал, пов’язаний із журналістськими публікаціями під час війни. Вся річ у престижній премії Thomson Foundation, яку можуть отримати журналісти віком до 30 років за авторські матеріали на важливі соціальні теми. Здавалося б, все добре: у шорт-листі матеріалів, що пройшли відбір, виявилося відразу два українських, проте багато наших співвітчизників обурилися через це. Причина проста — одна з номінанток виявилася журналісткою медіа "Страна.юа", яке вважається проросійською і офіційно заборонене в Україні.

"Телеграф" розібрався, в чому саме річ, і ділиться своїми спостереженнями ыз читачами. Відразу зауважимо, що окрім публікації "Страны" серед номінантів конкурсу виявилася публікація ресурсу hromadske, автором якої є Олеся Біда.

Обидва матеріали, які були відібрані для змагання за здобуття нагороди, розповідають про наслідки повномасштабної війни в Україні. Олеся Біда писала про 17-річну маріупольчанку, якій вдалося пережити перебування у російському фільтраційному таборі – "Я просила Бога померти швидко". Про голод, страх та фільтраційний табір вустами 17-річної дівчини з Маріуполя".

Другою претенденткою на премію Thomson Foundation виявилася Анастасія Товт. Вона записала для "Страны" інтерв’ю з чиновницею Іванківської сільради (Київщина) Надією Бірюк про врятовані під час пожежі картини художниці Марії Приймаченко — "Снаряд потрапив якраз у ту залу, де раніше були роботи Приймаченко".

Коли представники hromadske побачили, ким є "сусідка" їхньої журналістки, вони відразу звернулися до організаторів конкурсу. Їхньою головною вимогою було виключити зі змагання матеріал проросійського видання. В іншому випадку, Олеся Біда готувалася зняти власну публікацію.

Не оминув увагою ситуацію і керівник Мінкульту Олександр Ткаченко. Він підкреслив, що окремі медійники можуть мати проукраїнську позицію, але робота на видання, що дискредитувало Україну багато років, плюсиків їм не додає. Саме тому Міністерство культури також організувало офіційний запит до організаторів Thomson Foundation.

До речі, засновники премії виявилися людьми честі, тож питання було вирішено за кілька годин після надходження звернення. Зараз у шорт-листі матеріалів, які претендують на нагороду, залишилося лише 11 публікацій — інтерв’ю Товт було виключено.

Нагадаємо, що з журналістикою пов’язані не лише скандали, а й добрі новини. Як повідомляв "Телеграф", одразу троє наших співвітчизників поповнили список TIME100 Next, який був складений журналом TIME у 2022 році.