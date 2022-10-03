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Усі втекли, один залишився: переодягненого військового рф знайшли під Харковом (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Екс-військовий так званої "армії лнр" Новина оновлена 03 жовтня 2022, 11:32
Екс-військовий так званої "армії лнр"

Переодягнувшись у цивільний одяг чоловік ховався якомога далі від людей

В одному з населених пунктів Чугуївського району правоохоронці виявили військового армії так званої "луганської народної республіки", який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у покинутих будівлях та лісі від покарання за вчинене. Варто додати, що Чугуївщина була звільнена від російської армії ще у березні, тож саме з того часу зловмисник ховався від поліції та ЗСУ.

Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомили у пресслужбі Головного управління поліції Харківщини, відзначивши, що 54-річний затриманий, який є уродженцем Луганської області, у так "званій армії лнр" перебував на посаді телеграфіста. Під час обшуку у чоловіка знайшли російські документи та валюту країни-агресора.

Готівка росії - фото від ГУНП
Під час обушуку у чоловіка знайшли російські рублі

Згідно з наявними відомостями, військовий перетнув український кордон ще на початку березня, після чого перебував у селищі Чкалівське Чугуївського району, ховаючись від людей та охоронців порядку.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження в рамках частини 2-ї статті 260-ї щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ККУ. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі від 3 до 8 років.

Фото від ГУНП Харківщини
Речі, які були знайдені за місцем переховування зловмисника

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час перетину українського кордону митниками був затриманий одіозний митрополит Павло, який незаконно намагався вивезти з країни церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.

Теги:
#Затримання #Чугуїв #ГУНП #Військовий