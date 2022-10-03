Усі втекли, один залишився: переодягненого військового рф знайшли під Харковом (фото)

Переодягнувшись у цивільний одяг чоловік ховався якомога далі від людей

В одному з населених пунктів Чугуївського району правоохоронці виявили військового армії так званої "луганської народної республіки", який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у покинутих будівлях та лісі від покарання за вчинене. Варто додати, що Чугуївщина була звільнена від російської армії ще у березні, тож саме з того часу зловмисник ховався від поліції та ЗСУ.

Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомили у пресслужбі Головного управління поліції Харківщини, відзначивши, що 54-річний затриманий, який є уродженцем Луганської області, у так "званій армії лнр" перебував на посаді телеграфіста. Під час обшуку у чоловіка знайшли російські документи та валюту країни-агресора.

Під час обушуку у чоловіка знайшли російські рублі

Згідно з наявними відомостями, військовий перетнув український кордон ще на початку березня, після чого перебував у селищі Чкалівське Чугуївського району, ховаючись від людей та охоронців порядку.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження в рамках частини 2-ї статті 260-ї щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ККУ. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі від 3 до 8 років.

Речі, які були знайдені за місцем переховування зловмисника

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час перетину українського кордону митниками був затриманий одіозний митрополит Павло, який незаконно намагався вивезти з країни церковне майно з документом, який він нібито сам собі виписав.