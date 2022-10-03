Укр

Все сбежали, один остался: переодетого военного рф нашли под Харьковом (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Экс-военный так называемой "армии ЛНР" Новость обновлена 03 октября 2022, 11:32
Экс-военный так называемой "армии ЛНР"

Переодевшись в гражданскую одежду, мужчина прятался как можно дальше от людей

В одном из населенных пунктов Чугуевского района правоохранители обнаружили военного армию так называемой "луганской народной республики", которій переоделся в гражданскую одежду и скрывался в заброшенных зданиях и лесу от наказания за совершенное. Стоит добавить, что Чугуевщина была освобождена от российской армии еще в марте, потому с тех пор злоумышленник скрывался от полиции и ВСУ.

Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Харьковщины, отметив, что 54-летний задержанный, являющийся уроженцем Луганской области, в так называемой "армии лнр" состоял в должности телеграфиста. В ходе обыска у мужчины нашли российские документы и валюту страны-агрессора.

Наличные деньги — фото от ГУНП
Во время обыска у мужчины нашли российские рубли

Согласно имеющимся сведениям, военный пересек украинскую границу еще в начале марта, после чего находился в поселке Чкаловское Чугуевского района, скрываясь от людей и охранников порядка.

Следователями открыто уголовное производство в рамках части 2-й статьи 260-й по созданию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований УКУ. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде срока лишения свободы от 3 до 8 лет.

Фото от ГУНП Харьковщины
Вещи, найденные по месту укрывательства злоумышленника

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время пересечения украинской границы таможенниками был задержан одиозный митрополит Павел, незаконно пытавшийся вывезти из страны церковное имущество с документом, который он якобы сам себе выписал.

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#Задержание #Чугуев #ГУНП #Військовий