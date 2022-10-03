Все сбежали, один остался: переодетого военного рф нашли под Харьковом (фото)

Переодевшись в гражданскую одежду, мужчина прятался как можно дальше от людей

В одном из населенных пунктов Чугуевского района правоохранители обнаружили военного армию так называемой "луганской народной республики", которій переоделся в гражданскую одежду и скрывался в заброшенных зданиях и лесу от наказания за совершенное. Стоит добавить, что Чугуевщина была освобождена от российской армии еще в марте, потому с тех пор злоумышленник скрывался от полиции и ВСУ.

Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Харьковщины, отметив, что 54-летний задержанный, являющийся уроженцем Луганской области, в так называемой "армии лнр" состоял в должности телеграфиста. В ходе обыска у мужчины нашли российские документы и валюту страны-агрессора.

Во время обыска у мужчины нашли российские рубли

Согласно имеющимся сведениям, военный пересек украинскую границу еще в начале марта, после чего находился в поселке Чкаловское Чугуевского района, скрываясь от людей и охранников порядка.

Следователями открыто уголовное производство в рамках части 2-й статьи 260-й по созданию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований УКУ. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде срока лишения свободы от 3 до 8 лет.

Вещи, найденные по месту укрывательства злоумышленника

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время пересечения украинской границы таможенниками был задержан одиозный митрополит Павел, незаконно пытавшийся вывезти из страны церковное имущество с документом, который он якобы сам себе выписал.