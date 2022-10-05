Чи є у путіна сили на нові наступи в Україні: прогноз генерала

Ексглава Зовнішньої розвідки оцінив "Телеграфу" цинічні слова кремлівського рупора

На сьогоднішній день у росії немає кадрового резерву проводити якісь наступальні чи контрнаступальні операції, щоб відвоювати території, звільненні Збройними Силами України.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, коментуючи цинічну заяву спікера президента рф дмитра пєскова, що, мовляв, росія знову захопить деокуповані території України.

"В даний час росія практично розгубила стратегічну ініціативу і не тільки по наступу, а й по обороні. Тому що, як ми знаємо, путін ставив конкретні завдання (вже десь біля 12 рубежів, тобто дат) по захопленню, наприклад, Луганської і Донецької областей. Це ставилося як завдання №1 прямо всім командуючим, яких вже й встигли познімати. Але це завдання не виконали. Тобто навіть не тільки повернути територію, вони сьогодні фактично гублять ініціативу після нашої Харківської наступальної операції по звільненню територій. Ініціатива на Луганському напрямку — за Україною. Ми не тільки звільнили Лиман, а зараз рухаємося до Кремінної. Тут вже під загрозою з іншого боку Сватове Донецької області", — каже офіцер.

За його словами, такі маневри ЗСУ розв'язують наші військові можливості, щоб вдарити окупантів з флангів, з тилу, і "з одного боку наступати на Лисичанськ-Сєвєродонецьк, а з іншої сторони — можливо робити флангові удари по Донецькій області". Тобто в даному випадку можна говорити про успішні українські наступальні операції, а не якісь можливі просування росіян у відповідь.

"Вони кидають всі резерви, які є: не тільки ті частини, що були розбити і зараз перегруповуються на Луганському та Донецькому напрямках, — продовжує Маломуж. — Однак фактично це не дає ефективного результату. Навіть вже задіяли і мобілізованих на цьому напрямку, які непідготовлені, не пройшли навчання. Вони показали ще гірші здобутки, тому що виникає паніка й вони розбігаються. Це діє на їх загальний військовий стан і моральний стан навіть тих, хто раніше там був і воював та має певний досвід. Відповідно це створює передумови до ще більшого відступу".

Генерал армії також додав, що на цих напрямках у рф немає перспектив атакувати, ще й з огляду на брак часу. Адже ЗСУ мають ініціативу за рахунок того, що зосередили більш потужні можливості, сили, високоточну техніку з озброєнням, а "росія в деякій мірі знаходиться в розгубленості, десь є дезорієнтовані частини, вони розбалансовані".

"Зараз вони їх зводять, але найголовніше — готують нові сили з Уралу, Сибіру. Це більш-менш боєздатні сили, які не брали участь у військових операціях, однак сформовані як кадрові частини. Зрозуміло, що ще місяць-півтора у рф займе підтягування резервів, але вже підготовлених. Не отих, що їх зараз кидають в бій. Тому вважаю, що протягом двох-трьох тижнів у рф не буде можливості якимось чином системно відвоювати території на Луганщині і Донеччині. На окремих напрямках вони десь можуть пройти, але не більше. Далі у них не буде перспектив рухатися також і на Херсонському напрямку, де ми знову ж таки відвойовуємо наші території, звільняємо селища, міста. Це ще один фактор, який показує, що рф не зможе реалізувати в найближчий період те, про що говорив пєсков", — аргументує ексглава Зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше російський президент володимир путін видав чергову порцію брехні стосовно причин війни проти України, а також проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих українських територіях, що потім послужило нібито підставами для їхньої анексії.