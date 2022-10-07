Зеленський прокоментував слова про превентивний удар та історію з дугіною: головне з нового інтерв’ю

Глава держави відповів на важливі питання

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито причетність українських спецслужб до загибелі російської пропагандистки Дарії Дугіної, а також наголосив, що не закликав до превентивної атаки на росію.

Глава держави дав інтерв’ю Бі-Бі-Сі, а "Телеграф" наводить головні його заяви.

Про Дугіну

Україна не має жодного відношення до вибуху, в якому загинула дочка ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна Дар’я.

"Ми не маємо до цього відношення", — сказав він.

Про превентивний удар

Щодо істерики російських пропагандистів та політиків щодо його слів про превентивний удар, то він наголосив, що його неправильно переклали.

"Коли я говорив "превентивний удар", англійською мовою це звучить так (переходить англійською) — превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що його слова стосувалися ядерного шантажу росії та мали на увазі введення потужних санкцій до того, як кремль зважиться на застосування зброї масової поразки або на теракт на ядерному об’єкті України.

"Якщо вони сказали "ядерну зброю", навіть подумали — ви повинні ввести їх", — наголосив Зеленський.

Про ядерний шантаж

Глава держави зазначив, що російське керівництво не є дуже адекватним і вже почало готувати своїх мешканців до початку ядерної війни.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно... Якщо ми зараз маємо справу з не дуже адекватними людьми, то на мою відповідь може бути ризикована відповідь російської сторони", — сказав він, додавши, що кремль може піти на це лише тому, що ніхто не повірив їхнім загрозам.

ПРО НАТО

Зеленський каже, що російський диктатор володимир путін пішов на вторгнення тому, що Україна не мала чітких гарантій безпеки.

"Ми не були в НАТО ні 2014 року, ні 2022 року 24 лютого — і це була причина. І зараз те, що ми говоримо, — ми захищаємося. Ми не можемо захищатися самі", — сказав він.

Про перемогу

Він підкреслив, що Україна веде війну на своїй території і має намір звільнити її усю від окупаційних сил, це включає Донбас і Крим.

"Я вірю в цю перемогу, бо буде або перемога України, або поразка всього світу", — зазначив Зеленський

Про путіна

Президент додав, що йому байдуже, що після перемоги буде з російським диктатором.

"Мені все одно, що буде з ним. Нехай з ним розбиратиметься його суспільство. Це буде суто їхнє питання", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, заява Зеленського про превентивний удар викликала бурхливу реакцію в російській владі, так спікер путіна і зовсім знайшов у його словах заклик "до початку світової війни".