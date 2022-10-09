"Літо" наближається: синоптики розповіли, де найближчими тижнями можливі "жаркущі" +22 градуси
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Неділя "підмочить" репутацію "бабиного літа", але потім ситуація стабілізується
Згідно з прогнозом синоптиків, неділя, 9 жовтня, стане холоднішим днем порівняно з попередньою добою, хоча такі "температурні відкати" не затягнуться надовго.
"Неділя в Україні трохи підмочить репутацію бабиного літа", — так коментує ситуацію синоптик Наталія Діденко.
За її словами, "атмосферний залітний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід, а вдень на північ України та Вінницькій області ". На решті територій спостерігатиметься "температурний статус кво", опадів не передбачається.
Такий прогноз підтверджують спеціалісти сайту meta.ua.
"У неділю, 9 жовтня, українців у різних куточках регіону чекатиме сонячна погода. Не пощастить лише жителям Півночі та Центру, там випадуть опади ", — йдеться у їхньому повідомленні.
Загалом ситуація 9 жовтня виглядатиме таким чином.
На заході погода буде ясною та без опадів. Повітря прогріється від +13 до +17 градусів.
На Сході синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура підніметься від +17 до +19.
У південних областях прогнозується суха та хмарна погода. Стовпчики термометрів покажуть +19…+20.
У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів. Подекуди можливі дощі.
На півночі буде ясна погода до самого вечора, без опадів. Температура повітря підніметься до +12…+17.
При цьому у Києві 9 жовтня місцями очікується невеликий дощ та незначне похолодання до +15, +16 градусів.
Потім температура в столиці ще трохи знизиться, але вже наступної неділі, 17 жовтня, повітря прогріється до "літніх" плюс 22 градуси.
На один градус буде прохолодніше на Закарпатті, але дощів також не передбачається.
Приблизно така сама ситуація з температурами спостерігатиметься і на Прикарпатті.
Трохи "розчарує" Центр — там ті самі +22, але регіон кілька тижнів задає "рекорди по теплу", тому жителі, певно, сподівалися на більше.
На відміну від нього, Схід зовсім не рватиметься в "лідери за показниками спеки".
Так само, як і Південь, де, згідно з загальноприйнятою думкою, має бути набагато жаркіше, ніж на решті території України.
Але загалом метеоситуація залишатиметься "терпимою" та комфортною, адже справжня осіння погода з дощами, сльотою та мокрим снігом, на думку народного синоптика Володимира Деркача, настане лише у листопаді.