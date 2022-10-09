"Літо" наближається: синоптики розповіли, де найближчими тижнями можливі "жаркущі" +22 градуси

Неділя "підмочить" репутацію "бабиного літа", але потім ситуація стабілізується

Згідно з прогнозом синоптиків, неділя, 9 жовтня, стане холоднішим днем порівняно з попередньою добою, хоча такі "температурні відкати" не затягнуться надовго.

"Неділя в Україні трохи підмочить репутацію бабиного літа", — так коментує ситуацію синоптик Наталія Діденко.

За її словами, "атмосферний залітний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід, а вдень на північ України та Вінницькій області ". На решті територій спостерігатиметься "температурний статус кво", опадів не передбачається.

Такий прогноз підтверджують спеціалісти сайту meta.ua.

"У неділю, 9 жовтня, українців у різних куточках регіону чекатиме сонячна погода. Не пощастить лише жителям Півночі та Центру, там випадуть опади ", — йдеться у їхньому повідомленні.

Загалом ситуація 9 жовтня виглядатиме таким чином.

Погода в Україні в неділю, 9 жовтня

На заході погода буде ясною та без опадів. Повітря прогріється від +13 до +17 градусів.

На Сході синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура підніметься від +17 до +19.

У південних областях прогнозується суха та хмарна погода. Стовпчики термометрів покажуть +19…+20.

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів. Подекуди можливі дощі.

На півночі буде ясна погода до самого вечора, без опадів. Температура повітря підніметься до +12…+17.

При цьому у Києві 9 жовтня місцями очікується невеликий дощ та незначне похолодання до +15, +16 градусів.

Метеоситуація у Києві

Потім температура в столиці ще трохи знизиться, але вже наступної неділі, 17 жовтня, повітря прогріється до "літніх" плюс 22 градуси.

Погода в Києві на 10 днів

На один градус буде прохолодніше на Закарпатті, але дощів також не передбачається.

Погода на Закарпатті

Приблизно така сама ситуація з температурами спостерігатиметься і на Прикарпатті.

Погода у Львові на 10 днів

Трохи "розчарує" Центр — там ті самі +22, але регіон кілька тижнів задає "рекорди по теплу", тому жителі, певно, сподівалися на більше.

Погода в Дніпрі на 10 днів

На відміну від нього, Схід зовсім не рватиметься в "лідери за показниками спеки".

Погода на Сході протягом 10 днів

Так само, як і Південь, де, згідно з загальноприйнятою думкою, має бути набагато жаркіше, ніж на решті території України.

Погода у південних областях протягом 10 днів

Але загалом метеоситуація залишатиметься "терпимою" та комфортною, адже справжня осіння погода з дощами, сльотою та мокрим снігом, на думку народного синоптика Володимира Деркача, настане лише у листопаді.