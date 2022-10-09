"Лето" приближается: синоптики рассказали, где в ближайшие недели возможны "жаркие" +22 градуса

Воскресенье "подмочит" репутацию "бабьего лета", но затем ситуация стабилизируется

Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье, 9 октября, станет более холодным днем по сравнению с предыдущими сутками, хотя такие "температурные откаты" не затянутся надолго.

"Воскресенье в Украине немного подмочит репутацию бабьего лета", — так комментирует ситуацию синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "атмосферный залетный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на запад, а днем ​​на север Украины и Винницкой области". На остальных территориях будет наблюдаться "температурный статус кво", осадков не предвидится.

Такой прогноз подтверждают специалисты сайта meta.ua.

"В воскресенье, 9 октября, украинцев в разных уголках региона будет ожидать солнечная погода. Не повезет только жителям Севера и Центра, там выпадут осадки", — говорится в их сообщении.

В целом ситуация 9 октября, будет выглядеть следующим образом.

Погода в Украине в воскресенье, 9 октября

На западе погода будет ясной и без осадков. Воздух прогреется от +13 до +17 градусов.

На Востоке синоптики прогнозируют маленькую облачность, без осадков. Температура поднимется от +17 до +19.

В южных областях прогнозируется сухая и облачная погода. Столбики термометров покажут +19…+20.

В центральных регионах днем ​​столбики термометров покажут +12…+17 градусов. Местами возможны дожди.

На севере будет ясная погода до самого вечера, без осадков. Температура воздуха поднимется до +12…+17.

При этом В Киеве 9 октября местами небольшой дождь и незначительное похолодание до +15, +16 градусов.

Метеоситуация в Киеве

Затем температура в столице немного снизится, но уже в следующее воскресенье, 17 октября, воздух прогреется до "летних" плюс 22 градуса.

Погода в Киеве на 10 дней

На один градус будет холоднее на Закарпатье, но дождей тоже не предвидится.

Погода на Закарпатье

Примерно такая же ситуация с температурами будет наблюдаться и в Прикарпатье.

Погода во Львове на 10 дней

Немного "разочарует" Центр – там все те же +22, но регион несколько недель задает "рекорды по теплу".

Погода в Днепре на 10 дней

В отличие от него Восток совершенно не будет рваться в "лидеры по жаре".

Погода на Востоке в течение 10 дней

Точно так же, как Юг, где, согласно общепринятому мнению, должно быть намного жарче, чем на остальной территории Украины.

Погода в южных областях в течение 10 дней

Но в целом метеоситуация будет оставаться "терпимой" и комфортной, ведь настоящая осенняя погода с дождями, слякотью и мокрым снегом, по мнению народного синоптика Владимира Деркача, наступит только в ноябре.