Рус

"Наші героїні": Олена Зеленська зворушливо привітала українських захисниць зі святом (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олена Зеленська привітала українців із Днем захисників та захисниць Новина оновлена 14 жовтня 2022, 09:11
Олена Зеленська привітала українців із Днем захисників та захисниць

Чоловіків на фронті більшість, проте не варто забувати, що і "слабка" стать боронить Україну нарівні з ними.

Українську землю всіма силами захищають не лише чоловіки, а й жінки — понад 41 тисяча українок слугує у лавах військових.

На це у День захисників та захисниць України звернула увагу перша леді України Олена Зеленська та опублікувала добірку ефектних фотографій жінок на службі.

Вона нагадала, що українки одягали військову форму як у 2014 році, так і після повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Деякі з них професійно навчалися військовому ремеслу, інші ж покинули мирні професії та пішли захищати Україну.

Жінка-військова в Україні
Багато жінок нарівні з чоловіками перебувають під вогнем на передовій

Є жінки, які командують артилерією та керують дронами, інші ж жінки докладають усіх сил, щоб інші захисники вчасно отримали цю артилерію, дрони, їжу та ліки на позиції.

Жінка-військова в Україні
Жінки теж виконують небезпечні бойові завдання
Жінка-військова в Україні

Зеленська пояснила, що на сьогодні в Україні є більш ніж 41 тисяча жінок-військових, при цьому понад вісім тисяч із них мають офіцерське звання. Ще 18 тисяч жінок задіяні у системі армії та працюють на те, щоб працювала армія.

Жінка-військова в Україні
Жінка-військова в Україні
Також жінки рятують поранених

"Це надзвичайно важливо, що від минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям, і ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Дякую вам, захисниці! І уклін усім захисникам! ", — підкреслила перша леді України. — Наші героїні і герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими і неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного — за кожен наш день життя".

Жінка-військова в Україні
Жінка-військова в Україні
Жінка-військова в Україні

Варто зауважити, що 14 жовтня українці відзначають як День захисників та захисниць, так і Покрову, — у зв’язку з цим очікується, що російські військові можуть загострити провокації, тому важливо цього дня максимально дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував історію свята Дня захисників та захисниць України.

Теги:
#Жінки #Військові #Олена Зеленська #День захисників і захисниць України