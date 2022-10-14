"Наші героїні": Олена Зеленська зворушливо привітала українських захисниць зі святом (фото)

Чоловіків на фронті більшість, проте не варто забувати, що і "слабка" стать боронить Україну нарівні з ними.

Українську землю всіма силами захищають не лише чоловіки, а й жінки — понад 41 тисяча українок слугує у лавах військових.

На це у День захисників та захисниць України звернула увагу перша леді України Олена Зеленська та опублікувала добірку ефектних фотографій жінок на службі.

Вона нагадала, що українки одягали військову форму як у 2014 році, так і після повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Деякі з них професійно навчалися військовому ремеслу, інші ж покинули мирні професії та пішли захищати Україну.

Багато жінок нарівні з чоловіками перебувають під вогнем на передовій

Є жінки, які командують артилерією та керують дронами, інші ж жінки докладають усіх сил, щоб інші захисники вчасно отримали цю артилерію, дрони, їжу та ліки на позиції.

Жінки теж виконують небезпечні бойові завдання

Зеленська пояснила, що на сьогодні в Україні є більш ніж 41 тисяча жінок-військових, при цьому понад вісім тисяч із них мають офіцерське звання. Ще 18 тисяч жінок задіяні у системі армії та працюють на те, щоб працювала армія.

Також жінки рятують поранених

"Це надзвичайно важливо, що від минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям, і ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Дякую вам, захисниці! І уклін усім захисникам! ", — підкреслила перша леді України. — Наші героїні і герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими і неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного — за кожен наш день життя".

Варто зауважити, що 14 жовтня українці відзначають як День захисників та захисниць, так і Покрову, — у зв’язку з цим очікується, що російські військові можуть загострити провокації, тому важливо цього дня максимально дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував історію свята Дня захисників та захисниць України.