"Він пошкодує": Арестович "наїхав" на Данилова

Чиновники розійшлися в оцінці подій у Києві у перші дні війни

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував реакцію секретаря Ради національної оборони та безпеки Олексія Данилова на його слова про диверсантів на Банковій у перші дні вторгнення.

В інтерв’ю "Ми-Україна" Арестович пригрозив розповісти про те, хто такий Данилов і висловив переконання, що той "пошкодує".

"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данилов, то він пошкодує", — сказав радник ОПУ, відповідаючи на запитання, як він міг би відповісти на слова секретаря РНБО.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв’ю Арестович розповів, що в окремі дні після початку повномасштабного вторгнення на Банкову проникли ворожі ДРГ, після чого там відбувалися бої. Проте 1 вересня Данилов в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів, що ситуація в Києві була під "максимальним контролем" і тим самим спростувала заяви Арестовича.

"Арестович хто це? У мене Арестович не працює. Я не знаю цієї людини, я її бачив 2-3 рази в житті, вона може говорити все що завгодно. Але я точно розумію, як воно відбувалося і як воно було", — сказав секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше, напередодні Арестович дуже жорстко висловився у бік студентів Києво-Могилянської академії, після чого йому довелося вибачатися.