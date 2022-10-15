"Он пожалеет": Арестович "наехал" на Данилова

Чиновники разошлись в оценке событий в Киеве в первые дни войны

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал реакцию секретаря Совета национальной обороны и безопасности Алексея Данилова на его слова о диверсантах на Банковой в первые дни вторжения.

В интервью "Ми — Україна" Арестович пригрозил рассказать о том, кто такой Данилов и выразил убеждение, что тот "пожалеет".

"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", — сказал советник ОПУ, отвечая на вопрос о том, как он мог бы ответить на слова секретаря СНБО.

Напомним, в одном из своих интервью Арестович рассказал, что в отдельные дни после начала полномасштабного вторжения, на Банковую проникли вражеские ДРГ, после чего там происходили бои. Однако 1 сентября Данилов в интервью Наталье Мосейчук рассказал, что ситуация в Киеве была под "максимальным контролем" и тем самым опроверг заявления Арестовича.

"Арестович кто это? У меня Арестович не работает. Я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все что угодно. Но я точно понимаю, как оно происходило и как оно было", — сказал секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, накануне Арестович весьма жестко высказался в сторону студентов Киево-Могилянской академии, после чего ему пришлось извиняться.