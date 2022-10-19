Нова масована атака по Україні: збито багато ракет, але є прильоти

Наразі відомо про кількох загиблих та поранених

У середу вдень, 19 жовтня, російські загарбники знову масово атакували Україну. Вибухи пролунали одразу у низці областей. Серед них — Київ, Київська, Вінницька, Чернігівська, Івано-Франківська.

У Чернігові вибухнув дрон-камікадзе "Шахід", повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Це сталося на території одного з підприємств. Троє поранених у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації, додав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Фотографія наслідків удару в Чернігові

На Вінниччині ударом вражений енергетичний об'єкт. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Інформація про постраждалих відсутня.

"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є влучення і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила у зверненні до мешканців області, що росіяни влучили по Бурштинській ТЕС. У результаті там виникла пожежа, її вже загасили. Постраждалих у результаті атаки немає.

Звіт голови Івано-Франківської ОДА

Інформація про пожежу

Бурштинська ТЕС на карті

"Росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети – збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", — зазначають Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі.

Крім того, вони додали, що з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Протиповітряна оборона в результаті збила 12 ворожих повітряних цілей в центрі та на півночі України під час атаки росіян. Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки повітрянного командування "Центр".

"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній міністр енергетики Іван Плачков розповів про наслідки ракетних ударів по енергосистемі. Він також зазначив, чи ймовірні блекаути взимку.