Нова масована атака по Україні: збито багато ракет, але є прильоти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2455
Наразі відомо про кількох загиблих та поранених
У середу вдень, 19 жовтня, російські загарбники знову масово атакували Україну. Вибухи пролунали одразу у низці областей. Серед них — Київ, Київська, Вінницька, Чернігівська, Івано-Франківська.
У Чернігові вибухнув дрон-камікадзе "Шахід", повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Це сталося на території одного з підприємств. Троє поранених у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації, додав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
На Вінниччині ударом вражений енергетичний об'єкт. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Інформація про постраждалих відсутня.
"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є влучення і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила у зверненні до мешканців області, що росіяни влучили по Бурштинській ТЕС. У результаті там виникла пожежа, її вже загасили. Постраждалих у результаті атаки немає.
"Росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети – збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", — зазначають Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі.
Крім того, вони додали, що з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Протиповітряна оборона в результаті збила 12 ворожих повітряних цілей в центрі та на півночі України під час атаки росіян. Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки повітрянного командування "Центр".
"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ", — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній міністр енергетики Іван Плачков розповів про наслідки ракетних ударів по енергосистемі. Він також зазначив, чи ймовірні блекаути взимку.