Повітряна тривога в Україні та російські літаки біля кордонів: у Білорусі "дали пояснення"

Чи були на підвісці літака гіперзвукові "Кинджали" наразі невідомо

В Україні у четвер, 20 жовтня, близько години тривала повітряна тривога, зумовлена черговим вильотом з території сусідньої Білорусі кількох винищувачів, які є носіями потужних гіперзвукових ракет "Кинджал". Тривалий час не менше чотирьох літаків кружляли вздовж українського кордону, що викликало особливе занепокоєння жителів Київської та Чернігівської області, адже винищувати здійснили зліт з аеродромів у Барановичах, а також у Гомельській області.

Пізніше у Міністерстві оборони республіки вирішили дати пояснення такого роду польотів, відзначивши, що російська авіація в ці хвилини "здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".

Варто відзначити, що приблизно через годину після вильоту винищувачів з території Білорусі більшість українських пабліків почала повідомляти про відбій повітряної тривоги, хоча кілька літаків все ще перебували у повітряному просторі поряд з українським кордоном. Інші ж приземлилися в аеродромі у Мочулищах.

Також додамо, що, поки тривала тривога по всій Україні, на щастя, жодного прильоту російських снарядів в українських містах та селах упродовж цього часу зафіксовано не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям, на думку політолога, чекати повномасштабного вторгнення з боку білорусів.