Воздушная тревога в Украине и российские самолеты у границ: в Беларуси "объяснились"

Были ли на подвеске самолета гиперзвуковые "Кинжалы" неизвестно

В Украине в четверг, 20 октября, около часа продолжалась воздушная тревога, обусловленная очередным вылетом с территории соседней Беларуси нескольких истребителей, являющихся носителями мощных гиперзвуковых ракет "Кинжал". Долгое время не менее четырех самолетов кружили вдоль украинской границы, что вызвало особую обеспокоенность жителей Киевской и Черниговской области, ведь истреблять совершили взлет с аэродромов в Барановичах, а также в Гомельской области.

Позже в Министерстве обороны республики решили дать объяснение подобного рода полетов, отметив, что российская авиация в эти минуты "осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

Стоит отметить, что примерно через час после вылета истребителей с территории Беларуси большинство украинских пабликов начали сообщать об отбое воздушной тревоги, хотя несколько самолетов все еще находились в воздушном пространстве рядом с украинской границей. Остальные же приземлились в аэродроме в Мочулищах.

Также добавим, что, пока продолжалась тревога по всей Украине, к счастью, никакого прилета российских снарядов в украинских городах и селах зафиксировано не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам, по мнению политолога, ждать полномасштабного вторжения со стороны белорусов.