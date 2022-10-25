"Цифровий гігант, потужний постачальник енергії": ЄС обіцяє Україні світле майбутнє та гроші на нього

Відновлюватися Україні допомагатимуть усі держави-члени ЄС

Європейська комісія заявила про готовність стати секретаріатом для управління усією міжнародною допомогою, направленої на відновлення України після війни.

Як пише видання DW, відповідну інформацію під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні озвучила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що запуск міжнародної координаційної платформи для реконструкції пошкоджених українських об'єктів планують запустити якомога швидше. Попередньо запуск запланований на кінець поточного, 2022 року — початок наступного, 2023 року.

"Ми не можемо гаяти час: масштаби руйнувань приголомшують", — пояснила вона.

Крім того, очільниця Єврокомісії закликала інші країни до так званого "плану Маршала" по відновленню України після війни, нагадавши як Сполучені Штати Америки за власної ініціативи свого часу допомогли відновити Німеччину після Другої світової.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС і надалі допомагатиме Україні всім, чим зможе: від фінансової допомоги українським біженцям, до повоєнного відновлення та модернізації держави.

Своєю чергою, також присутній на заході німецький канцлер Олаф Шольц також закликав країни-члени ЄС до відновлення України по "плану Маршала", наголосивши, що Німеччина готова допомагати українцям до завершення війни з росіянами.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але вона скінчиться. І коли це станеться, ми продовжимо підтримувати Україну та її боротьбу за безпеку, свободу та демократію. З нашого власного історичного досвіду ми також знаємо, що реконструкція завжди можлива і ніколи не буває зарано для вирішення цього завдання", — сказав він.

Крім цього, німецький канцлер Шольц описав Україну майбутнього, над якою, згідно з його слів, працюватимуть найяскравіші та найсвітліші з умів світу. Він додав, що після реконструкції України, котра відбуватиметься за допомогою союзників, ця держава стане потужним постачальником "зеленої" енергії, буде постачати високоякісні промислові та сільськогосподарські продукти іншим державам, а також перебуватиме на вищому щаблі серед світових IT-експертів. Ба більше, Україна буде повноцінним та повноправним членом Європейського Союзу з інфраструктурою та правосуддям, на які будуть рівнятися всі держави.

Шольц також додав, що наразі настав час союзникам втілити у життя довгострокові урядові програми, які включатимуть в себе конкретну допомогу Україні для подальшої вибудови її майбутнього та джерела фінансів "на роки та десятиліття наперед".

Варто відзначити, що на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України, яка відбулася в Берліні, були присутні експерти, члени урядів, представники міжнародних організацій. Цей захід було проведено для обговорення потужних інструментів по подальшому відновленні України, а не фінансових зобов'язань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив з важливою заявою стосовно членства України, наголосивши, що наша країна вступить у ЄС і відбудова має врахувати цю перспективу.