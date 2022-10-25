"Цифровой гигант, мощный поставщик энергии": ЕС обещает Украине светлое будущее и деньги на него

Восстанавливаться Украине будут помогать все государства-члены ЕС

Европейская комиссия заявила о готовности стать секретариатом по управлению всей международной помощью, направленной на восстановление Украины после войны.

Соответствующую информацию во время Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, подчеркнув, что запуск международной координационной платформы для реконструкции поврежденных украинских объектов планируют запустить как можно скорее. Предварительно запуск запланирован на конец текущего, 2022 — начало следующего, 2023 года.

"Мы не можем терять время: масштабы разрушений ошеломляют", — пояснила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии призвала другие страны к так называемому "плану Маршала" по восстановлению Украины после войны, напомнив, как Соединенные Штаты Америки по собственной инициативе в свое время помогли восстановить Германию после Второй мировой.

Также Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС и дальше будет помогать Украине всем, чем сможет: от финансовой помощи украинским беженцам, до послевоенного восстановления и модернизации государства.

В свою очередь, присутствовавший на мероприятии немецкий канцлер Олаф Шольц также призвал страны-члены ЕС к восстановлению Украины по "плану Маршала", подчеркнув, что Германия готова помогать украинцам до завершения войны с россиянами.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но она закончится. И когда это произойдет, мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу за безопасность, свободу и демократию. Из нашего собственного исторического опыта мы также знаем, что реконструкция всегда возможна и никогда не бывает слишком рано для решения этой задачи", — сказал он.

Кроме этого, немецкий канцлер Шольц описал Украину будущего, над которой, по его словам, будут работать самые яркие и светлые условия мира. Он добавил, что после реконструкции Украины, которая будет проходить с помощью союзников, это государство станет мощным поставщиком "зеленой" энергии, будет поставлять высококачественные промышленные и сельскохозяйственные продукты другим государствам, а также находиться на высшей ступени среди мировых IT-экспертов. Более того, Украина будет полноценным и полноправным членом Европейского Союза с инфраструктурой и правосудием, на которые будут равняться все государства.

Шольц также добавил, что в настоящее время пора союзникам претворить в жизнь долгосрочные правительственные программы, которые будут включать в себя конкретную помощь Украине для дальнейшего выстраивания ее будущего и источника финансов "на годы и десятилетия вперед".

Стоит отметить, что на состоявшейся в Берлине Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины присутствовали эксперты, члены правительств, представители международных организаций. Эта мера была проведена для обсуждения мощных инструментов по дальнейшему восстановлению Украины, а не финансовых обязательств.

Ранее "Телеграф" сообщал, как канцлер Германии Олаф Шольц выступил с важным заявлением относительно членства Украины, отметив, что наша страна вступит в ЕС и восстановление должно учесть эту перспективу.