У селищі під Києвом зникла дитина: особливі прикмети (фото)

Невідомо, куди міг попрямувати підліток

На Київщині із селища Бабинці зник 13-річний хлопчик. Віктор Шум на велосипеді поїхав з місця проживання ще 25 жовтня о 12:30. З того часу, де він — невідомо, додому хлопець так і не повернувся.

Про це повідомляє поліція Київської області. Зниклу дитину шукають поліцейські, кінологи, добровольці.

Хлопчику на вигляд років 14-15. Підліток худорлявий, зріст близько 160 см. Обличчя овальне, карі очі, коротке темне волосся. Є й особливі прикмети — у нього обпалені брови і шрам над лівою бровою.

На ньому була спортивна куртка темно-синього кольору, кросівки та спортивні штани також були темні.

Велосипед у Віктора був чорний, із зеленими смужками. Поліція просить звертатися за номером 102, якщо ви бачили дитину. Також можна передати інформацію за номерами 063-574-50-98, 067-908-07-07.

Фото Віктора, розміщене поліцією

Селище Бабинці знаходиться у Бучанському районі Київської області. Правоохоронці просять допомоги громадян у пошуках дитини.

Бабинці на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців, які намагалися перетнути кордон росії та Естонії, російські силовики на вантажівках вивезли у невідомому напрямку. Крім цього, в російському полоні перебуває багато цивільних осіб з України — їхня доля невідома.