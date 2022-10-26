В поселке под Киевом пропал ребенок: особые приметы (фото)

Неизвестно, куда мог направиться подросток

В Киевской области из поселка Бабинцы пропал 13-летний мальчик. Виктор Шум на велосипеде уехал с места жительства еще 25 октября в 12:30. С тех пор где он — неизвестно, домой парень так и не вернулся.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Пропавшего ребенка ищут полицейские, кинологи, добровольцы.

Мальчику на вид лет 14-15. Подросток худощавый, ростом около 160 см. Лицо овальное, карие глаза, короткие темные волосы. Есть и особые приметы — у него обожжены брови и есть шрам над левой бровью.

На нем была спортивная куртка темно-синего цвета, кроссовки и спортивные штаны также были темные.

Велосипед у Виктора был черный, с зелеными полосками. Полиция просит обращаться по номеру 102, если вы видели ребенка. Также можно передать информацию по номерам 063-574-50-98, 067-908-07-07.

Фото Виктора, размещенное полицией

Поселок Бабинцы находится в Бучанском районе Киевской области. Правоохранители просят помощи граждан в поисках ребенка.

Бабинцы на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев, пытавшихся пересечь границу россии и Эстонии, российские силовики на грузовиках вывезли в неизвестном направлении. Кроме этого в российском плену находится много гражданских лиц из Украины — их судьба неизвестна.