Імперія має бути зруйнована: Каспаров спрогнозував дату закінчення війни

Підсумком війни має стати повернення Україною всіх своїх територій

На розвиток світу в найближчому майбутньому вплинуть майбутні вибори в Ізраїлі та США, а також інтенсивність поставок Україні військової та гуманітарної допомоги.

Такою думкою в рамках проекту "Орестократія" поділився видатний російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

"Цілком очевидно, що українська армія сьогодні добре підготовлена для контрнаступу. Але інша справа, звичайно, бездоріжжя, потім зима. Все це ускладнює процеси, на мій погляд. Тому реалістична дата закінчення війни — це кінець наступної весни. Тобто момент, коли економіка російської армії буде повністю виснажена, а Україна вистоє", – заявив опозиціонер.

Головним завданням війни Гаррі Кімович вважає руйнацію всієї концепції путінської чи навіть радянської імперії.

"Насправді ця війна не тільки українська, це війна за відновлення, а точніше відродження світового порядку. 21 століття має перейти в нову якість, тому що підсумок холодної війни війни, на жаль, не був зафіксований", — вважає чемпіон світу .

У результаті, навіть прибравши радянську владу та ліквідувавши тимчасово компартію, світ знову зіткнувся з ворожою суттю радянської імперії.

"Ось ця агресивна суть імперії, яка століттями відроджувалася в різних формах — вона є джерелом усіх проблем. Тому війна ця має стати останньою війною Росії ", — заявив Каспаров.

Проявом розгрому російської чи путінської імперії він вважає повернення Україною усієї своєї визнаної всім світом території.

"Жодного іншого способу завершити війну, як окрім тотального розгрому путінської армії в Україні, вигнання її з України та повернення всієї території. Я, до речі, завжди кажу, що території стосуються не лише Криму, а й Севастополя", — додав Каспаров.

Фрагмент передачі з Гаррі Каспаровим

Нагадаємо, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв поділяє думку про те, що війна в Україні закінчиться поверненням до кордонів 1991 року — а це означає повну деокупацію Криму, а також Донецької та Луганської областей.