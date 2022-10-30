Империя должна быть разрушена: Каспаров спрогнозировал дату окончания войны

Итогом войны должен стать возврат Украиной всех своих территорий

На развитие мира в ближайшем будущем окажут влияние предстоящие выборы в Израиле и США, а также интенсивность поставок Украине военной и гуманитарной помощи ввиду приближающейся зимы.

Таким мнением в рамках проекта "Орестократія" поделился видный российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

"Совершенно очевидно, что украинская армия сегодня хорошо подготовлена для контрнаступления. Но другое дело, конечно, распутица, потом зима. Все это затрудняет процессы, на мой взгляд. Поэтому реалистичная дата окончания войны – это конец следующей весны. То есть, момент, когда экономика российской армии будет полностью истощена, а Украина выстоит", – заявил оппозиционер.

Главной же задачей войны Гарри Кимович считает разрушение всей концепции путинской или даже советской империи.

"На самом деле эта война не только украинская, это война за восстановление, а точнее возрождение мирового порядка. 21-й век должен перейти в новое качество, потому что итог холодной войну войны, к сожалению, не был зафиксирован", — считает чемпион мира.

В итоге, даже убрав советскую власть и ликвидировав на время компартию, мир снова столкнулся с враждебной сутью советской империи.

"Вот эта агрессивная суть империи, которая столетиями возрождалась в разных формах — она является источником всех проблем. Поэтому война эта должна стать последней войной рф", – заявил Каспаров.

Проявлением разгрома российской или путинской империи он считает возвращение Украиной всей своей признанной миром территории.

"Никакого другого способа завершить войну, как кроме тотального разгрома путинской армии в Украине, изгнание ее из Украины и возвращения всей территории. Я, кстати, всегда говорю, что территории касаются не только Крыма, но и Севастополя", – добавил Каспаров.

Фрагмент передачи с Гарри Каспаровым

Напомним, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев разделяет мнение о том, что война в Украине закончится возвращением к границам 1991 года — а это означает полную деоккупацию Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.