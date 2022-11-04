Цього точно не буде: Жданов озвучив прогноз по звільненню Херсона

ЗСУ звільнятимуть окуповані території на південному напрямку, починаючи з правого берега Дніпра

Під час боїв за Херсонську область, до визволення котрої посилено готуються українські Збройні сили, скоріше за все, лобових атак з окупаційною армією росії не буде. Захисники деокуповуватимуть південний регіон іншими способами.

Саме таку думку у розмові з журналістами видання novynylive, висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що на південному напрямку ЗСУ будуть знищувати окупантів вогневими засобами. За його словами, оборонні позиції російської армії рано чи пізно точно зазнають краху. Першого удару від українських захисників зазнають росіяни, які перебувають на правому березі Херсонщини.

"Якщо окупанти там залишаться без пального, боєприпасів, їжі та можливості евакуації поранених, то ця оборона посиплеться. Проблем з її знищенням у нас не буде. Ми використовуватимемо методи дистанційного вогневого ураження. До артилерії підключиться авіація", — пояснив експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки часу, на думку військового експерта Олега Жданова, Збройним силам знадобиться на визволення окупованих росією територій та яким чином відбуватиметься деокупація.