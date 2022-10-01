Є два сценарії: Жданов пояснив, скільки часу ЗСУ знадобиться на звільнення територій

У вересні Україна спромоглася переламати ситуацію на фронті на свою користь

Вже до кінця 2022 року Збройні українські сили можуть деокупувати не менше двох третин захоплених росією територій України.

Відповідне припущення у своєму інтерв'ю для видання OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов, відзначивши, що Україна між військово-політичним та військовим шляхом розв'язання війни з росіянами обрала останній пункт. На його думку, наразі є два сценарії ймовірного розвитку подій на фронті: найприємніший та найгірший.

"Ми можемо мати призупинення активної фази бойових дій, пов'язане зі збільшенням чисельності російської армії та недостатньою кількістю поставлених озброєнь для української армії. Це найгірший прогноз", – пояснив Жданов.

Що стосується найкращого сценарію, то експерт припускає: Україні вдасться звільнити щонайменше дві третини окупованих росією територій, просунувшись уперед вже до кінця цього року.

Крім того, Жданов згадав заяву українського президента Володимира Зеленського, в якій гарант наголосив, що Україна виключає ймовірність повернення до переговорного процесу з агресором при умові, що росія все ж визнає так звані референдуми на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях, приєднавши ці території до свого складу.

"Це означає, що Україна обирає військовий шлях вирішення цього конфлікту", — відзначив експерт, додавши, що тепер саме Київ диктуватиме правила гри для москви, адже вже змусила перегрупуватись російську армію так, як те було вигідно українцям, переламавши ситуацію на користь ЗСУ.

"Для них це початок стратегічного програшу у цій війні", — підсумував Жданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий експерт прокоментував ситуацію, котра на сьогоднішній день склалася на фронті, пояснивши, чому війна з росією не затягнеться на роки.