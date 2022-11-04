Під час повітряної тривоги малечу не пускають в дитячий садок: в чому причина

Батьки скаржаться на державні заклади дошкільної освіти

Робота освітніх закладів в умовах війни суттєво змінилася, адже в Україні не залишилось безпечних місць. Ціллю ракет ворога може стати будь-який населений пункт та, що найстрашніше, будь-яка цивільна будівля, де знаходяться діти. Попри важкі умови, багато шкіл та університетів по можливості відновлюють свою роботу. За інформацією органів виконавчої влади, наразі в Україні працює 9,3 тис. закладів дошкільної освіти, з них в офлайн-режимі або у змішаному форматі функціонує 5,7 тис. Головною вимогою є безпека дітей та вихователів. Дитячі садочки мають бути обладнані бомбосховищами та укриттями.

Втім, деякі батьки, що відводять своїх малюків до державних садочків, почали стикатися з проблемою — під час повітряної тривоги та обстрілів вихователі не приймають дітей. Тоді діти разом з батьками залишаються просто на вулиці, що викликає обурення батьків.

Батьки скаржаться у соціальних мережах

За словами батьків, у той час, коли почалися обстріли Києва, персонал садочка вже не пускав дітей до укриття. Вказані дії були вчинені в рамках виконання настанови Департаменту освіти та науки. Хоч логіка вихователів зрозуміла, її наслідки можуть бути цілком трагічними.

Як повинні діяти заклади освіти?

Департамент освіти та науки КМДА розробив алгоритм дій для учасників освітнього процесу на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

При оголошенні сигналу "Повітряна тривога!" перед початком навчання:

1. Працівники закладів освіти, діти/учні, які під час оголошення сигналу "Повітряна тривога!" перебувають вдома або у дорозі, мають терміново прослідувати до найближчого укриття.

2. Якщо діти вже прийшли до закладу освіти, разом із працівниками та батьками (або супроводжуючими особами) терміново переходять в укриття закладу освіти.

3. Під час повітряної тривоги, після того, як всі перейшли в укриття, дітей до закладів освіти не приймають до оголошення відбою повітряної тривоги.

Тобто, якщо тривога почалася до того, як діти опинилися у дитячому садочку, то вихователі вже мають право не пускати їх до укриття. Водночас якщо поряд більше не має облаштованих бомбосховищ, діти залишаються просто неба. Вихователі аргументують це тим, що підписали документ, де обіцяють виконувати правила.

Школи та дитячі садочки вже не раз потрапляли під приціли рф

У ніч на 1 листопада окупанти били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини – Нікопольській та Марганецькій. У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. Так, у місті залишилися понівеченими десятки багатоповерхівок та приватних будинків, магазини, перукарні та дитячий садок. Тільки станом на 19 вересня, за повідомленням міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, росіяни пошкодили 2 532 українських заклади освіти, 287 з яких – знищили. Згідно з озвученою інформацією, на відновлення шкіл, університетів та дитсадків необхідно 9,2 мільярда доларів. При цьому 2,8 млрд доларів Україна потребує терміново.

"Однак нам необхідно не лише відновити зруйновані заклади, а й створити безпечні умови у школах, які функціонують", – наголошує глава МОН.

Куди тоді звертатися, якщо до безпечного укриття дитину не пустили?

За словами Освітнього омбудсмена України було наголошено, що в кожному закладі освіти має бути розроблений індивідуальний алгоритм дій у разі повітряної тривоги на основі алгоритмів ДСНС та МОН. Все тому, що в кожному закладі освіти своя безпекова ситуація, яка залежить від територіального розташування закладів освіти, кількості здобувачів та працівників, розташування укриття, віку здобувачів, які навчаються у закладі тощо.

Якщо дитину застала повітряна тривога у місці, де немає укриття, а у заклад освіти вас неправомірно не пускають, радимо виконати наступні дії.