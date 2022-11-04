Во время воздушной тревоги малышей не пускают в детский сад: в чем причина

Родители жалуются на государственные учреждения дошкольного образования

Работа образовательных учреждений в условиях войны существенно изменилась, ведь в Украине не осталось безопасных мест. Целью ракет врага может стать любой населенный пункт и самое страшное любое гражданское здание, где находятся дети. Несмотря на тяжелые условия, многие школы и университеты по возможности возобновляют свою работу. По информации органов исполнительной власти, в настоящее время в Украине работает 9,3 тыс. заведений дошкольного образования, из них в офлайн-режиме или в смешанном формате функционирует 5,7 тыс. Главным требованием является безопасность детей и воспитателей. Детские сады должны быть оборудованы бомбоубежищами и укрытиями.

Впрочем, некоторые родители, отводящие своих малышей в государственные сады, начали сталкиваться с проблемой — во время воздушной тревоги и обстрелов воспитатели не принимают детей. Тогда дети вместе с родителями остаются прямо на улице, что вызывает негодование родителей.

Родители жалуются в социальных сетях

По словам родителей, в то время, когда начались обстрелы Киева, персонал садика уже не пускал детей до укрытия. Указанные действия были совершены в рамках выполнения руководства Департамента образования и науки. Хотя логика воспитателей ясна, ее последствия могут быть вполне трагическими.

Как должны действовать учебные заведения?

Департамент образования и науки КГГА разработал алгоритм действий для участников образовательного процесса на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

При объявлении сигнала "Воздушная тревога!" перед началом обучения:

1. Работники учебных заведений, дети/учащиеся, которые во время объявления сигнала "Воздушная тревога!" находятся дома или в пути, должны срочно проследовать до ближайшего укрытия.

2. Если дети уже пришли в учебное заведение, вместе с работниками и родителями (или сопровождающими лицами) срочно переходят в укрытие учебного заведения.

3. Во время воздушной тревоги, после того, как все перешли в укрытие, детей в учебные заведения не принимают до объявления отбоя воздушной тревоги.

То есть если тревога началась до того, как дети оказались в детском саду, то воспитатели уже имеют право не пускать их в укрытие. В то же время если рядом больше нет обустроенных бомбоубежищ, дети остаются под открытым небом. Воспитатели аргументируют это тем, что подписали документ, где обещают выполнять правила.

Школы и детские сады уже не раз попадали под прицелы рф

В ночь на 1 ноября оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам Днепропетровщины — Никопольской и Марганецкой. В Никополь прилетело 40 российских снарядов. Так, в городе остались изуродованными десятки многоэтажек и частных домов, магазины, парикмахерские и детский сад. Только по состоянию на 19 сентября, по сообщению министра образования и науки Сергея Шкарлета, россияне повредили 2532 украинских учебных заведения, 287 из которых – уничтожили. Согласно озвученной информации, на восстановление школ, университетов и детсадов необходимо 9,2 миллиарда долларов. При этом 2,8 млрд долларов Украина нуждается в срочном порядке.

"Однако нам необходимо не только восстановить разрушенные заведения, но и создать безопасные условия в функционирующих школах", — отмечает глава МОН.

Куда тогда обращаться, если к безопасному укрытию ребенка не пустили?

По словам Образовательного омбудсмена Украины было отмечено, что в каждом учебном заведении должен быть разработан индивидуальный алгоритм действий в случае воздушной тревоги на основе алгоритмов ГСЧС и МОН. Все потому, что в каждом учебном заведении своя ситуация с безопасностью, которая зависит от территориального расположения учебных заведений, количества учеников и работников, расположения укрытия, возраста учеников, обучающихся в заведении и т.д.

Если ребенка застала воздушная тревога в месте, где нет укрытия, а в учебное заведение вас неправомерно не пускают, советуем выполнить следующие действия.