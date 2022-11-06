Трофейну техніку росіян умільці перетворюють на "міні-Хаймарси": як вони виглядають (відео)

Потужні ракети б’ють по окупантами з кузова маленького пікапа

Трофейну військову техніку росіян в Україні почали переробляти та використовувати проти них. Так, на Вінниччині вже виготовляють "міні-Гради" або, як жартома їх називають, "міні-Хаймарси", які успішно допомагають боротися з окупантами.

Виробництвом саморобних установок залпового вогню займається вінницький волонтер разом зі своїми друзями автомеханіками. Працюють вони над "міні-Хаймарс" абсолютно безкоштовно. Варто врахувати, що перетворення кожної машини виходить приблизно 100 тисяч гривень. Цього разу її проспонсорував благодійник, який вирішив залишитися невідомим, передає ТСН.

Унікальні "міні-гради" встановлюють на звичайні пікапи. Зазначається, що дальність польоту ракети становить понад 20 км. Проте українські військові при цьому залишаються непоміченими. До цієї установки є спеціальний пульт керування, за допомогою якого можна керувати нею на безпечній відстані перед запуском ракет.

"Використовуватимуться направляючі від БМ21 "Град" і тими ж ракетами РСЗВ. Не завжди потрібно під’їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний пакет снарядів, можна точково, тому й виникла потреба в таких автомобілях. Мобільність, швидкість, зарядився, відпрацював, поїхав", — наголосив волонтер Денис Романовський.

Виробництво "міні-градів". Відео — Суспільне

Автомеханіки розповіли, що схеми металевого каркасу та електрики дали військові. Частину запчастин, направляючі для ракет та прицілів взято з трофейної техніки російських окупантів. А решта схеми до "міні-Граду" — це військова таємниця. Вже безпосередньо на місці військові самі встановлюють пускові елементи спуску, щоб установка була готова до ведення вогню.

Вінницькі умільці не мають наміру зупинятися на досягнутому. Вони планують продовжувати робити такі установки.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося затрофеїти велику кількість техніки окупантів. Однією з найдорожчих знахідок українських воїнів є система радіолокації "Зоопарк-1М". "Телеграф" розповів, чому вона вважається настільки цінною і що вона може.