Був поранений, але залишився в Україні: на фронті загинув доброволець з Австралії

Доброволець у липні отримав поранення, проте це не завадило йому повернутися на фронт

Після початку вторгнення росіян в Україну до лав ЗСУ вступило багато іноземних добровольців з усіх куточків планети. Однак деяким із них повернутися додому не судилося. Так, під час боїв проти російських окупантів в Україні загинув доброволець з Австралії 40-річний Тревор К’єлдал.

Як повідомляє The Sydney Morning Herald, виходець із Квінсленду з позивним "Ніндзя" у липні отримав поранення, проте після госпіталізації вирішив повернутися на фронт.

"Україна була в біді і їй потрібні були люди, щоб допомогти, тому ми прийшли та допомогли", — пояснював він своє рішення приєднатися до Збройних сил України.

У повідомленні також зазначено, що Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії висловило співчуття сім’ї загиблого, проте нагадало про свій заклик до громадян утриматися від відвідування України, оскільки перебувати там небезпечно.

З початку російського вторгнення в Україну К’єлдал став третім австралійцем, який загинув у боях проти окупантів.

Як повідомлялося раніше, у жовтні під час боїв у Луганській області загинув 34-річний колишній піхотинець з Айдахо (США) Дейн Партрідж (позивний "Птах").