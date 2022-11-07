Битва за Херсон: чи зможе деокупація міста змінити хід війни

Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця розказав "Телеграфу", як деякі країни досі прагнуть врятувати путіна

Частина міжнародних гравців дійсно розмірковує над можливістю перемовин України з кремлем після деокупації Херсону українськими Збройними Силами. Тому що в інакшому випадку диктатор рф путін шантажуватиме Київ та наполягатиме на тих самих ультиматумах, як на початку війни. Тож сідати з ним за стіл переговорів сьогодні немає жодного сенсу.

Таку думку "Телеграфу" висловив директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, конфліктолог-міжнародник Григорій Перепелиця, коментуючи відповідну публікацію видання La Repubblica.

Зазначимо, газета написала, що нібито НАТО та США не виключають варіант мирних переговорів щодо війни в Україні у випадку, якщо Київ звільнить Херсон.

"Це такий light-варіант. Адже ми знаємо, що вже і Джо Байден подавав сигнали Зеленському, що б той показав договороздатність з росією. Хоча б таку, декларативну. Ми також знаємо, що водночас Сі Цзіньпін наполягає на тому, щоб почати перемовини про мир. І багато інших міжнародних гравців у цьому зацікавлені. Деякі це роблять з намаганням врятувати путіна з цієї халепи (втрат у війні в Україні, — Авт.). Оскільки очевидно, що навіть ці мобілізовані (310 тисяч, як про це заявляють офіційні канали росії) зупинили наш контрнаступ. Проте через шалені втрати, які вони несуть, це ненадовго. Таку ситуацію розуміють всі аналітики, а також російське командування. Тому путіну передусім й потрібна передишка. З цією метою, так, частина міжнародної спільноти дійсно напередодні зими, енергетичного голоду та інш. зацікавлена, щоб скоріше закрити українське питання", — наголошує експерт.

Він нагадав, що сьогодні президент України не йде на переговори з кремлем, адже очільник української держави чітко окреслював червоні лінії, що "після фейкового референдуму і приєднання до рф територій окупованих чотирьох областей України ніяких переговорів з путіним бути не може".

"Думаю, що Зеленський дотримається своєї позиції, тому що виникає питання: "А що буде на цих переговорах (до звільнення Херсону, — ред.)?". А на них буде те ж саме, що і раніше. Тобто Україні і НАТО повторять ультиматум путіна. Про це також і пєсков офіційно заявляв. Але таких переговорів не буде. Іншими словами, сьогодні є багато бажаючих отримати дивіденди від переговорів України та росії. От і з'явилась така ліберальна ідея чи легкий натяк, що, мовляв, давайте почекаємо, щоб все-таки і Україна якісь бонуси мала від цих переговорів. Хоч які-небудь. Адже який сенс зібратися, аби потім Україна отримала той же ультиматум зразка 24 лютого?!", — наголошує Перепелиця.

Відтак, як додав міжнародник, у вітчизняному політикумі і суспільстві є розуміння, що Україна та ЗСУ не можуть зупинятися, через те що у росії "зберігаються величезні ресурси".

"Просто вона поки що не здатна їх мобілізувати. Позаяк для рф існує проблема з дефіцитом часу. Мотивація (на Заході, — ред.) щодо перемовин Києва та рф звісно є. Але ніяких переговорів не буде. Думаю, Зеленський дотримається свого слова, що до остаточного звільнення всіх наших територій ніяких перемовин з путіним не буде", — каже він.

Як повідомлялось, нещодавно голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов озвучував чіткий термін визволення Херсона. За його прогнозами, визволення міста може статися до кінця поточного року. Однак Буданов підкреслював, що бої за Херсон будуть важкими та кривавими.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснював "Телеграфу", чому окупанти в Херсоні напевно готують для ЗСУ пастки.