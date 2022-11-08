Оголошуємо часткову мобілізацію: Резніков чітко потролив росіян за їхні марення

Міністр досить красномовно пожартував з абсурдної заяви росіян

Очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков досить різко потролив постійного представника росії при ООН василя небензю, який нещодавно виступив із заявою про те, що Україна може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Відповідну інформацію міністр оприлюднив у вівторок, 8 листопада, на своїй сторінці у Twitter, додавши до допису цитату небензі про бойових українських комарів.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", — написав Резніков.

Варто нагадати, що близько місяця тому постійний представник рф у ООН василь небензя публічно заявив, що російська сторона нібито виявила в Україні безпілотні літальні засоби, здатні розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

У коментарях під публікацією Резнікова, користувачі мережі саркастично жартують над заявами росіян. Більшість публікує жартівливі картинки, а є й такі, хто зізнається в тому, що нібито володіє кількома станціями з розведення бойових комарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі висловили заяву депутатів із фракції лдпр, які публічно повідомляли про те, що Київ під керівництвом Пентагону розробляв у біолабораторіях коронавірус.