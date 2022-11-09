Бережіть себе, наші красуні: в Україні стартувала безкоштовна діагностика жінок-переселенок

Благодійний фонд Вадима Столара разом із партнерами ініціював програму з ультразвукової діагностики молочних залоз для жінок ВПО. Про це повідомляється на сайті Фонду.

У межах стратегічного напрямку з фізичної і психологічної реабілітації постраждалих від війни українців Фонд Вадима Столара постійно проводить відповідні заходи. Так, у листопаді Фонд запустив акцію з УЗД молочних залоз для жінок ВПО.

"Наша команда вкотре хотіла б нагадати про те, наскільки важливо дбати про себе, особливо в умовах війни! Жінки зараз – і волонтерки, і мами, і робітниці, і захисниці! Вони постійно відкладають похід до лікаря на потім, бо вважають, що зараз це не на часі! Але – НІ! Важливо це зробити зараз!" – наголосила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Разом із партнером – мережею медичних центрів "Адоніс" – Фонд Вадима Столара протягом листопада проводить безплатну діагностику молочних залоз для жінок ВПО, які зараз перебувають у Києві.

"Бережіть себе, наші красуні, навіть у реаліях війни! Нам з вами ще виховувати покоління славних козаків!" – закликали у Фонді.

Нагадаємо, що від початку масштабного вторгнення Фонд Вадима Столара системно допомагає вимушено переміщеним особам, жителям деокупованих територій, родинам, що втратили батька, та загалом усім, кому потрібна підтримка. Причому втілюються проєкти не лише з фізичної підтримки, а й з психологічної реабілітації, що направлені на відновлення української нації.

Також Фонд активно допомагає захисникам і захисницям України усім необхідним: від амуніції та тепловізорів до дронів та броньованих позашляховиків.