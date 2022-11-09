Берегите себя, наши красавицы: в Украине стартовала бесплатная диагностика женщин-переселенок

Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с партнерами инициировал программу ультразвуковой диагностики молочных желез для женщин ВПЛ. Об этом сообщается на сайте Фонда.

В рамках стратегического направления физической и психологической реабилитации пострадавших от войны украинцев Фонд Вадима Столара постоянно проводит соответствующие мероприятия. Так, в ноябре Фонд запустил акцию по УЗИ молочных желез для женщин ВПЛ.

"Наша команда еще раз хотела бы напомнить о том, насколько важно заботиться о себе, особенно в условиях войны! Женщины сейчас – и волонтеры, и мамы, и работницы, и защитницы! Они постоянно откладывают поход к врачу на потом, потому что считают, что сейчас это не ко времени! Но – НЕТ! Важно это сделать сейчас!" – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

Вместе с партнером – сетью медицинских центров "Адонис" – Фонд Вадима Столара в течение ноября проводит бесплатную диагностику молочных желез для женщин ВПЛ, которые сейчас находятся в Киеве.

"Берегите себя, наши красавицы, даже в реалиях войны! Нам с вами еще воспитывать поколения славных казаков!" – призывали в Фонде.

Напомним, что с начала масштабного вторжения Фонд Вадима Столара системно помогает вынужденно перемещенным лицам, жителям деоккупированных территорий, потерявшим отца семьям и вообще всем, кому нужна поддержка. Причем, воплощаются проекты не только с физической поддержки, но и психологической реабилитации, направленные на восстановление украинской нации.

Также Фонд активно помогает защитникам и защитницам Украины всем необходимым: от амуниции и тепловизоров до дронов и бронированных внедорожников.