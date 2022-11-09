Ганьбить Папу: на Рівненщині дуже п’яний католицький священник катався на авто
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Алкоголь в крові у водія в десять разів перевищував норму
На Рівненщині священник у стані алкогольного сп’яніння розтинав дорогами на своєму авто ЗАЗ-Daewoo і був затриманий співробітниками поліції.
Як повідомляє видання Zaxid, посилаючись на інформацію Острозького районного суду, йдеться про католицького священника Вальдемара Шляхту. Інцидент трапився у жовтні поточного року, у селі Грем’ячому Острозької громади.
Водій пройшов тест на драгері, який показав два проміле, що є перевищенням норми в 10 разів. На чоловіка склали протокол та затримали за водіння у стані алкогольного сп’яніння.
На судове засідання священник не прийшов, тому суд розглянув справу без його присутності. Суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (водіння нетверезим) та виніс покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень. Також упродовж року йому заборонено керувати автомобілем.
За інформацією з відкритих джерел, Вальдемар Шляхта з 2019 року є головою релігійної громади парафії Успіння Пресвятої Діви Марії Римо-Католицької Церкви в Острозі.
Нагадаємо, що раніше народні депутати України запропонували дозволити відбирати у п’яних водіїв автомобілі та віддавати їх на потреби української армії. Відповідний законопроект було зареєстровано у Раді.