Ганьбить Папу: на Рівненщині дуже п’яний католицький священник катався на авто

Алкоголь в крові у водія в десять разів перевищував норму

На Рівненщині священник у стані алкогольного сп’яніння розтинав дорогами на своєму авто ЗАЗ-Daewoo і був затриманий співробітниками поліції.

Як повідомляє видання Zaxid, посилаючись на інформацію Острозького районного суду, йдеться про католицького священника Вальдемара Шляхту. Інцидент трапився у жовтні поточного року, у селі Грем’ячому Острозької громади.

Водій пройшов тест на драгері, який показав два проміле, що є перевищенням норми в 10 разів. На чоловіка склали протокол та затримали за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

На судове засідання священник не прийшов, тому суд розглянув справу без його присутності. Суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (водіння нетверезим) та виніс покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень. Також упродовж року йому заборонено керувати автомобілем.

За інформацією з відкритих джерел, Вальдемар Шляхта з 2019 року є головою релігійної громади парафії Успіння Пресвятої Діви Марії Римо-Католицької Церкви в Острозі.

Нагадаємо, що раніше народні депутати України запропонували дозволити відбирати у п’яних водіїв автомобілі та віддавати їх на потреби української армії. Відповідний законопроект було зареєстровано у Раді.