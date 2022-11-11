Агресія Росії призвела до загибелі у Чорному морі десятків тисяч дельфінів

За майже 11 місяців з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну агрессор приніс на нашу землю чисало горя. Гинуть люди, руйнуються міста і села, а ще страждає українська фауна і флора.

Масово гинуть дельфіни

Найбільше з усіх видів тварин, як стверджують експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, постраждали дельфіни, пише Главком.

"Я був вражений, я ніколи не думав, що буду спостерігати за такою кількістю трупів дельфінів на чудовому пляжі, де зазвичай тисячі людей, – розповів Іван Русєв, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", – До війни ми спостерігали десь трьох мертвих дельфіни на рік на береговій лінії нашого парку з протяжністю 44 кілометри. Але з початку війни і до кінця липня ми знайшли 44 мертвих дельфіни лише на шести кілометрах берега, до якого ми маємо доступ зараз. Вони загинули через якісь незвичайні причини, адже зовні мали неушкоджений вигляд".

Вчений додав, что спеціальна дерев’яна будівля, де постійно чергують екологи, розташована на відстані 49 кілометрів від острова Зміїний. І коли навколо острова точилися бої, їхній будинок "підскакував" від сильних вибухів.

Більш того, Іван Русєв вважає, що через війну могли загинути близько 50 тисяч дельфінів. Це п’ята частина від усіх дельфінів Чорного моря, яких, як підрахували науковці два роки тому, було 253 тисячі.

Брудна мотивація путінського режиму

Водночас експерти попереджають, що конфлікти високої інтенсивності у високоіндустріалізованих країнах, таких, як Україна, становлять серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я населення. Відповідальне ставлення до екологічної безпеки саме по собі мало б стримати Кремль від планів повномасштабного вторгнення. Однак керівництво РФ керується явно іншою мотивацією.

Путінська орда регулярно заявляє про нібито провокації України, що насправді може свідчити про її наміри з підриву "брудної бомби", Запорізької АЕС, дамби Каховської ГЕС або цистерн з аміаком.

Зокрема, про такий один випадок впливу війни на екологію повідомляє "Енергоатом". Через зупинку енергоблоків ЗАЕС, яку захопили росіяни, тепла вода перестала потрапляти у ставок-охолоджувач, у підсумку вода охолола до +13 градусів. "Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби. Росія – країна-терористка, яка залишає за собою руїни та несе катастрофу за принципом випаленої землі!", – не стримуючи емоцій прокоментували подію українські енергетики.

Ще один крок до глобального потепління

Навіть у мирний час військові споживають надзвичайно багато брудної енергії, що впливає на глобальне потепління. За даними організації Scientists for Global Responsibility (SGR), які наводить у своєму матеріалі The Guardian, всі збройні сили світу разом і галузі, які постачають їхнє обладнання, створюють 6% світових викидів парникових газів.

У лютому Росія розпочала безпрецедентні за масштабом бойові дії, які можна порівняти хіба що з Ірано-іракською війною (1980--1988 рр.). В Європі конфлікту такої інтенсивності не було з часу завершення Другої світової війни.

Лінія фронту в Україні складає 2,5 тис. км, з яких активні зіткнення відбуваються на ділянках протяжністю 1,3 тис. км. З обох сторін у боях, що точаться вже скоро як рік, задіяні сотні тисяч людей. Військовий персонал поглинає колосальні ресурси, зокрема паливо, витрати якого зростають в холодну пору року, зазвичай, досить холодну в Україні.

Війна в Україні – голод у світі

Агресія Росії проти України триває в епоху, коли світ глобалізований, як ніколи раніше: інформаційно, економічно, екологічно. Розвиток інтернету і телекомунікацій дає змогу відстежувати перебіг бойових дій практично в режимі реального часу – і не лише українцям, але й мільйонам небайдужих людей в різних країнах. Морська блокада українських портів, загарбання та знищення росіянами виробничої бази сільського господарства в низці регіонів України безпосередньо впливають на життя громадян Ефіопії та Індії. Голод у XXI сторіччі через імперіалістичні марення одного агресора, що збожеволів, і його оскаженілих вояк-мародерів! Невже цивілізований світ це терпітиме і надалі?

В Україні Росія розв’язала по суті нову світову війну-реванш за повернення собі геополітичних позицій, втрачених із розпадом Радянського Союзу. Це війна проти Заходу, але вона ведеться коштом України, коштом всього світу і його екологічної безпеки зокрема.

Відновлення популяції дельфінів, подолання голоду в Африці, зміцнення віри людей у справедливість через покарання за неспровоковану агресію проти суверенної держави – все це сьогодні залежить від перемоги України.