Залишався тиждень до весілля: війна забрала життя військового із Вінниці

Військовий загинув під час виконання бойового завдання

Повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України, продовжує забирати життя наших військових. Стало відомо про смерть військовослужбовця із Вінниці Віталія Астена. Хоробрий воїн, який став на захист своєї батьківщини, загинув у віці 28 років.

Видання "Факти" повідомляє, що чоловік пішов служити у ЗСУ, у військову частину А7338, з самого початку війни, до цього кілька років він працював у міських електричних мережах електромонтером. А 27 жовтня Віталій Астен загинув під час виконання бойового завдання.

Старша сестра загиблого воїна Тетяна Світайло опублікувала на своїй сторінці у Facebook зворушливий пост, присвячений Віталію. У ньому вона повідомила, що через тиждень у її брата мало відбутися весілля з його дівчиною Дар’єю.

"Навіки 28... Єдиний син, брат, племінник і дядько, онук, кум, друг і товариш побратим, однокласник і... за тиждень — наречений. Чи може бути більше мрій, планів, ніж у молодого хлопця, якому виповнилося 28 років. Чи може бути більше спрага життя, коли ти щойно вступив до вузу, на тебе чекає хвора мама, а наречена готується до вашого весілля?», — написала Тетяна.

Родичка загиблого розповіла, що останніми днями тільки й було розмов про одруження військового. Вся родина готувалася до весілля Віталія і в передчутті чекала на цей день, щоб привітати молодят.

"Ти вручив мені на весілля розкішну постільну білизну, і я теж шукала для тебе найкращий весільний подарунок у ці дні. І тепер ми таки приїхали до тебе усі, як планували. Вибач за все, прости мене, братику. Ми врятували тебе у 2014-му. м: шукали тебе, реанімобіль, донорську кров для тебе і врятували. Цього разу все пішло не так", — зауважила Тетяна.

Нагадаємо, що у боях з окупантами загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини. У військового залишилися дружина та доньки-близнючки та син.