"Програємо інформаційну битву за Херсон": в Україні розгорається скандал навколо заборон ЗМІ працювати у звільненому місті

Українській пресі не видають дозволу на роботу у місті, хоча іноземці видають звідти репортажі

Така історична подія, як звільнення українськими військами Херсона, схоже, залишиться без освітлення українськими ж журналістами. Причина – у невидачі акредитацій на поїздки до міста представникам ЗМІ та, навіть, заборона на подібні поїздки.

"Те, що відбувається з допуском української преси до звільненого Херсона — це сором і неймовірна ганьба. При вільній роботі там західним журналістам — нашим просто і тупо забороняють ", — пише з прикрістю Євген Степаненко.

За його словами, професійні журналісти змушені робити скріншоти та писати пости на підставі включення американських колег, адже за два дні жодній українській знімальній групі не вдалося туди потрапити!

"Для нас, бачите, діє заборона... а для іноземців немає!!! їх або пускають, або вони просто с...ть хотіли на ту заборону! Але теж непогано... за несанкціонований проїзд до міста їх акредитацій ніхто не позбавляє... круто! Ну це ж іноземна преса лазила 8 років болотом і окопами на сході...", — висловлюється в серцях Степаненко.

"Історична подія входу ЗСУ до Херсона та перші дні звільненого міста, яка мала залишитися у відеохроніках на віки і якомога докладніше — сталася без українських телеканалів. Своїх воєнкорів туди не допустили, заборонили проїзд. І водночас іноземців ми там бачимо ", — Не менше обурений Сергій Сидоренко.

"9-й рік. Мало що змінилося в інформаційній політиці, здається, стало тільки гірше. Щороку виникають подібні ситуації. Щоразу якісь заборони. Але зараз – це, як ніколи, прикро", — поділяє його думку колега з ТСН Алла Хоцянівська.

З нею солідарна і Анастасія Нагорна: "Це ж треба було додуматися. Виграти битву за Херсон. І так бездарно прос..ти інформаційну битву за Херсон. Коли українські журналісти, які їздили під обстрілами, жили під ракетними ударами, могли здохнути, якщо вже чесно, не можуть заїхати до Херсона”.

І, знову ж таки, прикро, що у Херсоні дозволено працювати іноземним колегам. І навіть якщо вони не мають акредитації для такої роботи, вони просто "плюють" на заборони і виконують свою справу.

"Щиро радий за колег зі Sky News і CNN, що вони можуть робити прямі включення та знімати історичні кадри з Херсона.. Чому?" – запитує головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Відповіді на це запитання немає.

Фронтова журналістика, наголошує Жаренов, має свої особливості. Але якщо журналіст має акредитацію Міноборони, то які можуть бути у нього проблеми, щоб працювати в Херсоні?

"Чому офіційно ми закриваємо місто на фільтрацію та зачистку, але іноземцям можна. Чи не .. чи заберуть у журналістів американських каналів акред, якщо вони працювали нелегально ?" — Задається представник ЗМІ риторичним, швидше за все, питанням.

Причина таких дій влади – у тому, що вона, схоже, встигла "успішно забути", як у перші дні повномасштабного вторгнення військ путіна українські журналісти вели свої репортажі прямо з місця битв, показуючи героїзм наших захисників і викриваючи боягузливість і тупість ворога.

У ті дні нікому навіть на думку не могло спасти видавати якісь заборони на кшталт "в аеропорт у Гостомелі їхати не можна" або "російських десантників не треба знімати, вони можуть вистрілити", а тепер у звільнене ЗСУ місто встановили незрозумілу заборону на поїздки.

Дуже схоже на те, що чиновники знову згадали, що в їхніх руках – повноваження дозволяти, забороняти та "не пускати", і почали активно ним користуватися.

Тому дуже хочеться звернутися до різноманітних чиновників: "Владо, припини це свавілля, дай людям виконувати свої професійні обов’язки!"

А щодо "безпеки" тощо, їм можна порадити прислухатися до думки Євген Степаненко.

"Я роками висвітлюю війну. Іду сам у пекло. Ходжу під снарядами і живу в болоті. Роками. Я втратив друга на війні, Макса. І ще великий цвинтар за спиною. Я отримав поранення. І зараз я на Півдні. Але я не можу знімати… Ну, не можна… Ні, якщо ти відомий журналіст по відомому каналу і в тебе є якийсь супер помічник із політичного пулу – ти потрапиш до Херсона… А всі інші – ні… Скажете: стабілізаційні заходи тощо? ні, друзі. Невірно. Там були журналісти CNN, Sky news… інші. А ви всі: сидіть, не знімайте те, як українці стають вільними, як ЗСУ звільняє наші землі ”, — пише він.

І жорстко звертається до всіх, хто любить видавати заборони: "Закрийте роти. Я роблю свою роботу не за гроші, не заради рейтингів чи лайок. Мені від цього не тепло та не холодно. Я роблю свою роботу, бо це так має бути. І я не можу її не робити”.

Золоті слова. Владо, чекаємо відповіді та позитивного рішення з цього важливого питання!