"Проигрываем информационную битву за Херсон": в Украине разгорается скандал вокруг запретов СМИ работать в освобожденном городе

Украинской прессе не выдают разрешения на работу в городе, хотя иностранцы выдают оттуда репортажи

Такое историческое событие, как освобождение украинскими войсками Херсона, похоже, останется, без освещения украинскими же журналистами. Причина – в невыдаче аккредитаций на поездки в город представителям СМИ и, более того, даже запрет на подобные поездки.

"То, что происходит с допуском украинской прессы в освобожденный Херсон — это стыд и невероятный позор. При свободной работе там западным журналистам – нашим просто и тупо запрещают", — пишет с огорчением Евгений Степаненко.

По его словам, профессиональные журналисты вынуждены делать скриншоты и писать посты на основании включения американских коллег, ведь за два дня ни одной украинской съемочной группе не удалось туда попасть!

"Для нас, видите ли, действует запрет… а для иностранцев нет!!! их либо пускают, либо они просто с…ть хотели на тот запрет! Но тоже неплохо… за несанкционированный проезд в город их аккредитаций никто не лишает… круто! Ну, все верно! Это же иностранная пресса лазила 8 лет болотом и окопами на востоке…", — высказывается в сердцах Степаненко.

"Историческое событие входа ВСУ в Херсон и первые дни освобожденного города, которое должно было остаться в видеохрониках на веки и как можно подробнее — произошло без украинских телеканалов. Своих военкоров туда не допустили, запретили проезд. И вместе с тем иностранцев мы там видим", — не меньше возмущен Сергей Сидоренко.

"9-й год. Мало что изменилось в информационной политике, кажется, стало только хуже. Каждый год возникают подобные ситуации. Каждый раз какие-то запреты. Но сейчас – это, как никогда, досадно", — разделяет его мнение коллега из ТСН Алла Хоцянивская.

С ней солидарна и Анастасия Нагорная: "Это же нужно было додуматься. Выиграть битву за Херсон. И так бездарно прос..ать информационное сражение за Херсон. Когда украинские журналисты, которые ездили под обстрелами, жили под ракетными ударами, могли сдохнуть, если уж честно, не могут заехать в Херсон".

И, опять же, обидно, что в Херсоне позволено работать иностранным коллегам. И даже если у них нет аккредитации для такой работы, они просто "наплевали" на запреты и выполняют свое дело.

"Искренне рад за коллег из Sky News и CNN, что они могут делать прямые включения и снимать исторические кадры из Херсона. Сегодня вместе с Yulia Zabelina и Yan Dobronosov думали, как попасть туда, поднимали контакты и искали разные пути, но украинским журналистам туда нельзя. Почему?" – задается вопросом главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Ответа на данный вопрос нет.

Фронтовая журналистика, отмечает Жаренов, имеет свои особенности. Но если у журналиста есть аккредитация Минобороны, то какие могут быть у него проблемы, чтобы работать в Херсоне?

"Почему официально мы закрываем город на фильтрацию и зачистку, но иностранцам можно. Не … заберут ли у журналистов американских каналов акред, если они работали нелегально?" – задается представитель СМИ риторическим, скорее всего, вопросом.

Причина таких действий властей – в том, что они, похоже, успели "успешно позабыть", как в первые дни полномасштабного нападения войск путина украинские журналисты вели свое репортажи прямо с места сражений, показывая героизм наших защитников и разоблачая трусость и тупость врага.

В те дни никому даже в голову не могло прийти выдавать какие-то запреты типа "в аэропорт в Гостомеле ехать нельзя" или "русских десантников не надо снимать, они могут выстрелить", теперь в освобождаемый ВСУ город установили непонятный запрет на поездки.

Очень похоже на то, что чиновники снова вспомнили, что в их руках – полномочия разрешать, запрещать и "не пущать", и начали активно им пользоваться.

Поэтому очень хочется обратиться к различного рода чиновникам: "Власть, прекрати этот беспредел, дай людям выполнять свои профессиональные обязанности!"

А поводу "безопасности" и т.д., им можно посоветовать прислушаться к мнению Евгений Степаненко.

"Я годами освещаю войну. Иду сам в ад. Хожу под снарядами и живу в болоте. Годами. Я потерял друга на войне, Макса. И еще большое кладбище за спиной. Я получил ранение. И сейчас я на Юге. Но я не могу снимать. Ну, нельзя. Нет, если ты известен журналист по известному каналу и у тебя есть какой-то супер помощник из политического пула – ты попадешь в Херсон. А все остальные – нет. Скажете: стабилизационные меры и т.п.? Да нет, друзья. Неверно. Там были журналисты CNN, Sky news… другие. А вы все: сидите, не снимайте то, как украинцы становятся свободными, как ВСУ освобождает наши земли", — пишет он.

И жестко обращается ко всем, кто любит выдавать запреты: "Закройте рты. Я делаю свою работу не за деньги, не ради рейтингов или ругательств. Мне от этого не тепло и не холодно. Я делаю свою работу, потому что это так должно быть. И я не могу ее не делать".

Золотые слова. Власть, ждем ответа и положительного решения по этому важному вопросу!