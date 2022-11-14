Темна конячка Банкової: стало відомо, хто пише потужні промови Зеленському

Рамку тексту виступів задає сам президент

Виступи президента Володимира Зеленського стали одним із ноу-хау, за допомогою яких Україні вдається доносити до західних партнерів свої думки щодо розв’язаної Росії війни, а також озвучити потреби у військовій техніці та озброєнні.

Потужні виступи Зеленського, які побудовані не лише на логіці, а й на емоціях, викликають позитивний ефект у "глядачів" по той бік екрану – будь то парламентарі, чи пересічні громадяни.

Тому навряд чи можна вважати дивним той факт, що розгадати "секрет" промов Зеленського вирішили західні журналісти.

Зокрема, британська газета The Guardian з’ясувала, що одним із авторів президентських промов є 38-річний Дмитро Литвин, який раніше працював журналістом на сайті видання Лівий берег, а тепер співпрацює з головою ОП Андрієм Єрмаком.

Дмитро Литвин

Сам же Литвин у коментарі британському журналу Observer заявив, що ідеї, що лежать в основі виступів, належали Зеленському: "Президент завжди знає, що він хоче сказати і як він хоче це сказати".

Видання «НВ» зв’язалося з Литвином, але той відмовився говорити на тему спічів глави держави, пославшись на зайнятість. Водночас джерело з ОП, добре знайоме з інформаційною політикою Банкової, розповіло журналістам, що ідея виступів у парламентах інших країн належить Єрмаку, — той координує всю міжнародну активність глави держави. Процес підготовки звернень до іноземних депутатів починається з домовленостей лише на рівні глав держав. Потім із МЗС кожної країни та спікерами парламентів опрацьовується час і дата.

Текст звернення українського президента до парламентів "пише безпосередньо Литвин, але досить часто до цієї роботи підключається Андрій Сибіга, заступник Єрмака, який опікується зовнішньополітичним блоком". Крім того, асистувати Литвину можуть і українські посли в тих країнах, до парламентів яких планує звернутися глава держави. Коли промова готова, її переглядає та оцінює президент. Процес підготовки тексту займає від кількох годин до кількох днів – залежно від категорії слухачів, до яких звертатиметься президент.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів у коментарі виданню "Бабель" про те, як пишуться тексти вечірніх відеозвернень глави держави. За його словами, ключовим автором тез є сам Зеленський, він задає рамку. Упорядкуванням фактури та деталями займається група авторів, серед них Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сибіга.

Крім того, над текстами працює ціла низка інших співробітників та редакторів, які перевіряють кінцевий варіант.

"Є група, до якої входять: Костюк, Литвин і Сибіга, а також низка інших людей. Над текстами президента вони працюють досить інтенсивно. Але ключовий автор тез — сам Зеленський, який задає рамку. А вжиті заходи мають структурно продуманий характер. Написання конкретики, додаткових оборотів, — тут уже група райтерів", — заявив Подоляк.

Після кожного виступу Зеленського на Банковій аналізують досягнутий ефект, відстежують відгуки політиків, дипломатів, медіа. У ОП запевняють, що майже кожна промова глави держави призводить до збільшення допомоги Україні. Але конкретні деталі не розкривають.

Нагадаємо, що окрім запису відеозвернень до українців та парламентарів у різних країнах президент Зеленський активно спілкується з представниками світових ЗМІ, і ці інтерв’ю стали ще одним інструментом впливу України на уми людей у всьому світі.