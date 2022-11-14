Темная лошадка Банковой: стало известно, кто пишет мощные речи Зеленскому

Рамку текста выступлений задает сам президент

Выступления президента Владимира Зеленского стали одним из ноу-хау, с помощью которых Украине удается доносить до западных партнеров свои мысли по поводу развязанной рф войны, а также озвучить потребности в военной техники и вооружении.

Мощные выступления Зеленского, которые построены не только на логике, но и на эмоциях, вызывают положительный эффект у "зрителей" по ту сторону экрана – будь то парламентарии или рядовые граждане.

Поэтому вряд ли можно считать удивительным тот факт, что разгадать "секрет" речей Зеленского, решили западные журналисты.

В частности, британская газета The Guardian выяснила, что одним из авторов президентских речей является 38-летний Дмитрий Литвин, который ранее работал журналистом на сайте издания Левый берег, а теперь сотрудничает с главой ОП Андреем Ермаком.

Дмитрий Литвин

Сам же Литвин в комментарии британскому журналу Observer заявил, что идеи, лежащие в основе выступлений, принадлежали Зеленскому: "Президент всегда знает, что он хочет сказать и как он хочет это сказать".

Издание НВ связалось с Литвиным, но тот отказался говорить на тему спичей главы государства, сославшись на занятость. В то же время источник из ОП, хорошо знакомый с информационной политикой Банковой, рассказал журналистам, что идея выступлений в парламентах других стран принадлежит Ермаку, — тот координирует всю международную активность главы государства. Процесс подготовки обращений к иностранным депутатам начинается с договоренностей на уровне глав государств. Затем с МИД каждой страны и спикерами парламентов прорабатывается время и дата.

Текст обращения украинского президента к парламентам "пишет непосредственно Литвин, но довольно часто к этой работе подключается Андрей Сибига, заместитель Ермака, который курирует в ОП внешнеполитический блок". Кроме того ассистировать Литвину могут и украинские послы в тех странах, к парламентам которых планирует обратиться глава государства. Когда речь готова, ее просматривает и оценивает президент. Процесс подготовки текста занимает от нескольких часов до нескольких дней – в зависимости от категории слушателей, к которым будет обращаться президент, объясняет издание.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии изданию "Бабель" о том, как пишутся тексты вечерних видеообращений главы государства. По его словам, ключевым автором тезисов является сам Зеленский, он задает рамку. Составлением фактуры и деталями занимается группа авторов, среди них Дмитрий Литвин, Юрий Костюк и Андрей Сибига.

Кроме того, над текстами работает целый ряд других сотрудников и редакторов, которые проверяют конечный вариант.

"Есть группа, в которую входят: Костюк, Литвин и Сибига, а также ряд других людей. Над текстами президента они работают достаточно интенсивно. Но ключевой автор тезисов — сам Зеленский, который задает рамку. А принятые меры имеют структурно продуманный характер. Написание конкретики, дополнительных оборотов, — тут уже группа райтеров", — заявил Подоляк.

После каждого выступления Зеленского на Банковой анализируют достигнутый эффект, отслеживают отклики политиков, дипломатов, медиа. В ОП уверяют, что почти каждая речь главы государства приводит к увеличению помощи Украине. Но конкретных деталей не раскрывают.

Напомним, что помимо записи видеообращений к украинцам и парламентариям в различных странах президент Зеленский активно общается с представителями мировых СМИ, и эти интервью стали еще одним инструментом влияния Украины на умы людей во всем мире.