"Закликаємо партнерів": Кулеба виступив із заявою щодо переговорів із кремлем

росія хоче взяти паузу, щоб оговтатися від поразок і продовжити війну з новою силою

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розставив усі крапки над "і" у питанні нібито тиску союзників на нашу країну щодо мирних переговорів із росією та розповів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій.

На своїй сторінці у Facebook Кулеба присвятив цій темі окремий пост. Насамперед він зазначив, що президент Володимир Зеленський абсолютно впевнений, що далі Україна звільнятиме свої території та своїх людей, а росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.

Що стосується дипломатії, Україна не відмовляється від неї. Однак, як зазначає Кулеба, поки кремль говорить мовою ультиматумів і намагається домогтися переговорів, щоб узяти паузу та оговтатися від поразок на полі бою, Україна йти на це не буде. Союзників також закликають не підігравати у цьому москві.

Також Кулеба заявив, що Київ не розглядає навіть теоретично будь-які поступки щодо питання Криму.

"Немає ні для нас, ні для міжнародного права жодної різниці між Херсоном та Севастополем. Все це – Україна", — зазначає Кулеба.

А щодо медійних розмов про тиск на Україну з боку союзників, то вони, на думку міністра, безглузді.

"Я взагалі раджу всім залишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом із тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч", — пишуть Кулеба.

Також глава МЗС України звернувся до всіх, хто сумнівається чи не вірить у перемогу України у цій війні.

"Слід пам’ятати одну річ: неможливо перемогти, якщо не вірити. Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що американський дипломат Курт Волкер спрогнозував, як і коли закінчиться війна в Україні.