Пройшов Іловайськ: на війні загинув ветеран АТО із Дніпропетровської області

Загиблому воїну було 44 роки

В Україні протягом дев’яти місяців триває повномасштабна війна, яку розпочала росія. Сміливі українські воїни ціною власного життя захищають свою землю та звільняють території від окупантів. Стало відомо, що у визвольному бою за Україну загинув уродженець міста Знам’янка Олександр Бандура.

Чоловік став на захист батьківщини ще 2014 року. Тоді на початку російської агресії він без роздумів пішов добровольцем і став учасником антитерористичної операції. Брав участь у надскладних боях за Іловайськ, де отримав тяжкі поранення. Упродовж кількох років після цього Олександр проходив лікування. Про це повідомили на сторінці Криворізької районної державної адміністрації.

На початку повномасштабної війни в Україні Олександр Бандура одразу ухвалив рішення вступати до лав ЗСУ та боротися з окупантами. 25 лютого він був призваний Тернівським РТЦК та СП та направлений до лав Збройних Сил України.

19 жовтня герой загинув у бою.

Олександр Бандура народився 29 квітня 1978 року. Чоловік родом із села Знаменівка Дніпропетровської області.

Школу закінчив у Петрівському районі Кіровоградської області. Потім навчався у професійно-технічному училищі.

Працював водієм на Петрівському кар’єрі (№3) ПАТ "Центральний гірничозбагачувальний комбінат".

"Мужній воїн, він боровся за мир на українській землі, за спокій у батьківському домі, за безпеку сім’ї... Ціною життя він боровся за право нашої нації бути вільними", — зазначили у Криворізькій РДА.

Нагадаємо, що в бою за Україну загинув хоробрий герой із Вінницької області Віталій Астен. Чоловік не дожив до свого довгоочікуваного весілля тиждень.