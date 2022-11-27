Врятував життя побратимам: у бою за Україну загинув молодий герой

Герою тепер назавжди 19 років

Кривава війна продовжує забирати життя українців, які сміливо стали на захист своєї батьківщини. Стало відомо про загибель ще одного хороброго воїна Павла Думанського, який тепер назавжди залишиться у пам’яті та серцях українців.

19-річний уродженець Львова Павло Думанський загинув на полі бою, борючись із російськими окупантами. Він зробив справжній геройський вчинок, прикривши собою побратимів. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив мер міста Львів Андрій Садовий.

"Загинув на полі бою, прикривши собою побратимів. Побратими вижили. Павлу тепер назавжди 19 років" – написав Садовий.

Павло Думанський

Міська влада висловила свої співчуття рідним та близьким героя.

"Усю Львівську громаду співчуваємо рідним та близьким. Ми не забудемо. Не маємо права забувати. Павло Думанський — Герой. Слава та Вічна Пам’ять!", — додав мер Львова.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Дніпрі попрощалися з винахідником, вченим та активістом "Європейської Солідарності" Андрієм Жидковим, який загинув на війні. У перший день повномасштабного вторгнення росії на територію України чоловік пішов воювати добровольцем.