Захисник навічно у строю: на фронті загинув снайпер з героїчної бригади

Герой був родом із Дніпропетровщини, місцеві говорять про нього як про людину з великим серцем.

Звістка про ще одну тяжку втрату сколихнула Дніпропетровщину в понеділок, 21 листопада. У важких боях з російськими загарбниками загинув мешканець міста Першотра́венськ Євгеній Олегович Горбунов, який служив стрільцем-снайпером в механізованому батальйоні героїчної 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Про загибель воїна повідомила міський голова Першотра́венська Оксана Вінницька на сторінці громади в Facebook. В публікації зазначається, що Євгеній загинув 17 листопада 2022 року. Прощання з Героєм заплановане на 12-ту годину 22 листопада. Церемонія відбудеться за адресою: вулиця Горького, будинок 14.

"Євгеній був людиною з великим серцем, щирим другом, патріотом нашої Вітчизни, вправним та відважним бійцем. Він мужньо захищав рідну землю та поклав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, спокій та свободу кожного з нас. Відтепер наш захисник навічно у строю…", — пише міський голова.

Оксана Вінницька висловила глибокі співчуття рідним, близьким, колегам та друзям полеглого воїна від імені всієї громади, міської ради Першотравневська та її виконавчого комітету.

Жаль та тугу за загиблим висловили також жителі Першотра́венської громади в коментарях під постом міської голови.

Співчуття місцевих жителів щодо загибелі Героя

Зазначимо, до початку повномасштбаного вторгнення рф, за час війни на Донбасі 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" зазнала найбільших втрат серед військових частин України. З початку вторгнення 93 ОМбр обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

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