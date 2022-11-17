Легенда мемів: на фронті загинув герой знаменитого відео "Ярік, бачок потік"

Герой, який віддав життя за Україну, був родом із Черкаської області

Українці відомі своєю звичкою переживати найскладніші та темніші часи за допомогою гумору та мемів. На жаль, їхні герої, на відміну від епічної ситуації, в яку вони потрапили свого часу, не є вічними. Так, 17 листопада стало відомо про загибель військовослужбовця ЗСУ Ярослава, якого знало не одне покоління українців — за смішним відео "Ярик, бачок потік".

Сумні новини повідомило видання news_cherkassy на своїй Instagram-сторінці, повідомляє "Телеграф". Легенда українського інтернету була родом із Драбівського району Черкащини.

Свого часу багато молодих людей хихикали над пригодами двох друзів — Толика та Ярика, які їхали в автомобілі по одному з сіл. "Ярік", у якого в машині "потік бачок", після повномасштабного вторгнення росії в Україну, пішов захищати батьківщину.

Військовослужбовець Ярослав

На жаль, під час виконання чергового бойового завдання його життя обірвалося. При цьому його друг "Толік-відеореєстратор" продовжує нести службу у лавах ЗСУ.

Те саме культове відео, героєм якого був Ярослав

Повідомляється, що прощання із загиблим військовим відбудеться у п’ятницю, 18 листопада. Охочі підтримати сім’ю фінансово можуть скинути гроші на карту матері воїна — Тетяни Царюк (5168 7574 0137 2422).

Зазначимо, що користувачі мережі щиро сумують через таку втрату і називають Ярослава справжньою легендою. Деякі українці дякують герою мема за дитинство, на яке для них і припала хвиля популярності цього відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про загибель одного зі спортсменів, колишнього гравця збірної України Євгена Колесніченка. Він був родом із Донбасу, і, на жаль, його життя обірвалося там же під час одного з боїв.

Також ми писали про смерть 22-річного Владислава Антонова з Кривого Рогу, який попри досить молодий вік, все одно пішов захищати батьківщину від російської навали.