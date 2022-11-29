І ЗСУ, і окупанти чекають на морози: українцям розповіли, чому на фронті не затихне

Україна також має чітко виставлені пріоритети

До зими залишилися лічені дні, а ця пора року значно позначиться на ході повномасштабної війни в Україні.

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів в ефірі Громадського радіо, що найближчим часом росіяни не планують наступати. Навпаки, їхнє першорядне завдання полягає в тому, щоб встигнути добудувати свою лінію "зубів дракона", яка має стикуватися в Луганській області з "лінією Вагнера". За нею вони мають намір викопати окопи для операторів протитанкових ракетних комплексів.

Киричевський зазначив, що окупанти зміцнюють загальну лінію приблизно на 150 км завширшки. Якщо вони зроблять це, то для українських військових це ускладнить прохід по Луганській області.

"Щойно вдарять морози, земля ці зуби дракона між собою зміцнить і це буде непрохідна для нашої бронетехніки місцевість. Але така погода, як зараз, ускладнює просування, тому що ґрунти розкисають й бронетехніці важко йти вперед. Потім обидві сторони розраховують на морози", — сказав Киричевський.

Експерт додав, що Україна також має чітко виставлені пріоритети. Серед них і деокупація Луганщини.

"Нам потрібно відвоювати два важливі логістичні пункти, якими користується ворог. Реалізувати це зараз не вдається через погоду", — сказав Киричевський.

Цієї зими ЗСУ рухатимуться і на Мелітополь. Експерт каже, що велике значення мають ландшафти та ґрунти. Зручніше, за його словами, проводити наступ асфальтовою трасою, а щоб робити це по піску і бруду, необхідна прохідна техніка.

Нагадаємо, що раніше експерт Сергій Кузан оцінив "Телеграфу" стан готовності російських окупантів до морозів та інтенсивних боїв. Він зазначив, що взимку на загарбників очікує нестача медичного та речового забезпечення.