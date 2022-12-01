Окупанти просуваються на сході: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається продавити лінію оборони

Російські окупанти продовжують завзято атакувати на Бахмутському напрямку. З травня вони намагаються просунутися, і в останні дні досягли незначних успіхів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни продовжують діяти як із Сєвєродонецьком — виснажуючи війська в не дуже важливих населених пунктах місяцями.

На думку експертів, навіть якщо просування росіян у районі Бахмута продовжиться і через це українські війська будуть змушені залишити місто, Бахмут пропонує мало оперативних переваг. "Затрати, пов’язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута", — зазначають у звіті.

На лінії Сватове-Кремінна тривають бої. Ворог веде наступ у районі Авдіївки.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує спроби відбивати атаки українських військових та повернути позиції в районах Сватове та Кремінній. Окупанти не можуть зійтись в оцінці темпів українського контрнаступу в цьому районі бої тривають біля Стельмахівки та Білогорівки.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти просуваються до Бахмута. У Курдюмівці окупантам вдалося захопити східну половину населеного пункту, аналітики спростували захоплення населеного пункту, про яке заявляють росіяни та повідомляють про збереження позиції українських військових на заході населеного пункту. На північний схід від Бахмуту продовжуються атаки. Не зупиняють наземних атак і в районі Авдіївки та, ймовірно, Вугледара.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська на східному березі продовжують оборонні заходи та обстріл правого (західного) берега Дніпра. Українські військові продовжують ліквідувати окупантів здалеку, зокрема у Пологах та Токмаку Запорізької області. Операції на Кінбурнській косі продовжуються, окупанти раніше виселили звідти людей.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", ця ділянка суші вкрай важлива і може стати більш зручною для контрнаступу на схід Херсонської області. Окупанти зводять лінії оборони так, щоб бути готовими до втрати коси.